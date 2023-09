TM2023: Brancuși la Timișoara - Capitala Europeană a Culturii in 2023 - perspectiva lunii octombrie

Din 30 septembrie și până în 20 ianuarie, Muzeul Național de Artă Timișoara, alături de organizatorii Fundația Art Encounters și Institutul Francez din România, invită publicul să urmărească modalitatea prin care Brâncuși a reușit să traverseze toate frontierele geografice, istorice, formale, de gen pentru a-și asigura acel loc aparte, neatașat niciunui curent artistic. Curatoriată de Doina Lemny, expoziția beneficiază de împrumuturi excepționale de la Muzeul Național de Artă Modernă, Centre Pompidou din Paris, Tate din Londra, Fundația Guggenheim, Muzeul Național de Artă din București și Muzeul de Artă din Craiova, precum și din colecții particulare. Expoziția „Brâncuși: surse românești & perspective universale” este cea mai importantă expoziție dedicată lui Brâncuși din ultima jumătate de secol în România și va expune și o inedită selecție de fotografii și fragmente filmate de artist.

În Timișoara, la finalul lunii septembrie, de neratat pentru publicul curios este Noaptea Campusului Deschis. Noaptea Cercetătorilor Europeni, în Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara. Astfel organizatorii de la Liga AC și Universitatea Politehnica Timișoara provoacă vizitatorii să descopere știința la intersecție cu arta, tehnologia, arhitectura și cultura prin conferințe, ateliere și expoziții desfășurate în incinta campusului Universității Politehnica Timișoara, prin câteva trasee principale de explorat: Science & Wine, Știință la miezul nopții - prezentări ale unor reputați cercetători internaționali, expoziția din programul Bright Cityscapes: „Atlas of Distances”, expoziția MV Sci-Art: Porous Matter - lucrări realizate de artiști împreună cu cercetători din UPT și Norvegia, instalația THE FACE; Experimentarium, instalația imersivă Physic - A.I. Garden a artistului britanic Alex May, Bega River Heritage, o instalație imersivă realizată de Spotlight Heritage la spațiul UPT Campus Creativ și multe altele. Evenimentul este parte din “Noaptea Cercetătorilor Europeni”, o inițiativă de a prezenta știința publicului larg, aducând-o mai aproape de cei interesați prin artă, tehnologie și arhitectură.

Pe 30 septembrie are loc la Galeria 1 Bastion Seara Ars Electronica @HEI, cea mai recentă selecție de scurtmetraje de animație ale Ars Electronica Animation Festival, care se desfășoară anual la Linz (Austria). Evenimentul aduce în fața spectatorilor filme realizate de tineri cineaști europeni de top iar publicul va putea urmări cele mai importante două secțiuni ale programului: Electronic Theater și Austrian Panorama.

Din sfera teatrului, în ultima zi din septembrie, publicul poate participa la 25 de ore de teatru non-stop, în diferite locații culturale din Timișoara, cu piese ca Extraconjugal, scrisă de Neil Simon, unul dintre cei mai de succes dramaturgi americani contemporani; Coada, o comedie deșănțată sau un comentariu filosofic; Născut în ‘90, un spectacol al generației revoluției. Evenimentul continuă pe 1 octombrie, la Teatrul German de Stat Timișoara, cu Născut în 2000, a doua parte a Trilogiei BIS Teatru, care a avut premiera în plin val de pandemie, în august 2020, cu 12 spectatori în public și cu transmisie livestreaming; Beat Bukovsky, la Cuib d'Arte, o piesă pe versurile originale ale poetului, nuvelistului și romancierului american de origine germană, cu acompaniament sonor de chitară, loop-station și trompetă; Improstory și Orașul meu, un show comunitar, live de la Cuib D’Arte; Opinia publică, piesă jucată la la Colegiul Național de artă „Ion Vidu”; Capra cu 3 iezi, un spectacolul al unor adolescenți sibieni care la bază textul lui Matei Vișniec "Capra, Iedul cel mic și Cumătra Lupoaică" care reinterpretează povestea lui Ion Creangă; Soare cu dinți, o premieră absolută a producției și Visul, ultimul spectacol din cadrul festivalului 25 de ore de teatru non-stop.

Începutul lunii octombrie aduce evenimentul Culture of Nightlife Conference, parte din The Night-Art Festival. Astfel cultura vieții de noapte din orașele României e analizată în cadrul primei ediții a conferinței “Culture of Nightlife Conference”, printr-un eveniment care dorește să schimbe percepția despre cultură și momentele optime și forma în care poate fi consumată aceasta. În aceeași perioadă va avea loc proiectul „Atenție, apă!”, în care cei curioși pot afla mai multe despre Canalul Șubuleasa printr-un traseu dinspre mediul construit înspre cursul de apă, organizat în programul LA PAS/Slowing Down.

În luna octombrie se va încheia proiectul Ziua omagială Bartók Béla iar punctul culminant va fi organizarea unui spectacol în Sala Capitol a Filarmonicii Banatul. Spectacolul va fi rod al colaborării între Filarmonica din Timișoara, Ansamblul Simfonic din Szeged, Formația de Balet Contemporan din Szeged și Formația Muzsikas. De asemenea, tot în luna octombrie publicul poate lua parte la Timișoara - Guitar Friendly City, un proiect de artă participativă.

Între 3 - 12 octombrie va avea loc Lights On Bega, mai mult decât un eveniment cultural și artistic și mai degrabă o invitație la luarea de măsuri și la schimbarea atitudinii noastre față de mediul înconjurător. În centrul acestei manifestări va fi instalația Floating Earth, creația artistului britanic Luke Jerram, ce reprezintă Pământul într-o mărime și detaliu uimitoare și invită privitorii să mediteze asupra fragilității planetei. Tot despre fragilitate, dar de data asta transpusă în teatru, între 8 și 9 octombrie, Teatrul Basca prezintă Teatru incluziv pentru copii și adulți | Puf Buf (în cadrul Festivalului in: v z b l), un spectacol jucat de micii actori cu deficiențe de auz de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Constantin Pufan”.

Celebrating Trouble. Choreographic Convention ajunge între 4 și 8 octombrie la Faber, Bastion 2, Centrul de Proiecte și Pavilionul ISHO prin Asociația 4Culture, cu un program dedicat artelor performative și multidisciplinare. Reunind spectacole de dans și performance, expoziții și discuții de tip panel cu speakeri și performeri care activează pe scena culturală internațională, Celebrating Trouble. Choreographic Convention este un eveniment complex, dedicat unui public avizat. Tot pentru publicul amator de dans contemporan, pe 6 octombrie se va deschide DINAM – Stagiunea de dans contemporan Timișoara ediția a III-a, un eveniment al asociației Unfold Motion. Astfel stagiunea de dans contemporan își propune să dezvolte noi audiențe pentru domeniul dansului contemporan și să pună bazele accesibilizării unei oferte culturale constante pentru publicul consumator de spectacole de dans contemporan și evenimente corelate cu acesta, prin 10 spectacole, 3 proiecții de film de dans, 10 ateliere dedicate profesioniștilor, 10 sesiuni Q&A și interviuri cu artiștii invitați.

