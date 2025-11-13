€ 5.0839
DCNews Stiri Tinmar clarifică informațiile apărute în spațiul public: toate tranzacțiile s-au desfășurat legal și la prețurile de piață 
Data actualizării: 14:04 13 Noi 2025 | Data publicării: 14:04 13 Noi 2025

Tinmar clarifică informațiile apărute în spațiul public: toate tranzacțiile s-au desfășurat legal și la prețurile de piață 
Autor: Alexandra Curtache

00002_fundatia_tinmar_resized_76014600 Fundația Tinmar/ Photography Claudiu Vișan
 

Tinmar oferă clarificări privind informațiile inexacte vehiculate recent în spațiul public, reafirmând faptul că întreaga activitate comercială a companiilor din grup s-a desfășurat în deplină conformitate cu legislația și regulile pieței de energie.

Toate tranzacțiile au fost realizate la prețuri de piață, reflectând fidel condițiile existente în momentul respectiv. Activitatea grupului a fost permanent supusă auditării și verificărilor autorităților și instituțiilor financiare, fără a fi constatate nereguli. 

Afirmațiile potrivit cărora ar fi existat „rotiri” sau „revânzări” fictive de energie sunt complet nefondate. Documentele contabile și datele operaționale confirmă fără echivoc că nu a existat nicio „rotire a cantităților de energie” și nici operațiuni de „revânzare” între companiile din cadrul grupului. 

De asemenea, tranzacțiile intragrup au avut o pondere nesemnificativă, reprezentând o parte foarte mică din totalul energiei electrice destinate consumului clientilor finali din portofoliul societatilor Solprim si Eye Mall. Din acest motiv, amploarea acuzatiilor este total disproporționată în raport cu dimensiunea și relevanța reală a acestor tranzacții. 

Companiile Solprim și Eye Mall, membre ale grupului Tinmar, activează pe piața de energie din 2012 și își desfășoară activitatea în calitate de producători. Energia produsă a fost vândută catre Tinmar Energy în baza unor contracte bilaterale legale, transparente și monitorizate de instituțiile bancare în derulare de 10 ani la data de referință 2022, aceste contracte reprezentând o condiție esențială pentru obținerea finanțărilor necesare dezvoltării activității de producție iar încasările acestor contracte au reprezentat sursa de restituire a împrumutului către bănci, motiv pentru care instituțiile de credit au analizat în mod constant fluxurile comerciale, modul de funcționare al relației contractuale și trasabilitatea energiei livrate. Cantitătile de energie  electrică ce au facut obiectul acestor contracte a fost vândută de către Tinmar Energy partenerilor contractuali externi si nu putea fi revândută către companii din grup, având deja o destinație contractuală clară.  

În contextul aplicării schemei de plafonare a prețurilor, Tinmar a fost nevoit să identifice soluții temporare de finanțare, având în vedere întârzierile în decontarea sumelor de la bugetul de stat, care au ajuns in momentul de fata la aproape 2 ani. Aceste soluții au fost implementate cu respectarea legii și fără niciun impact negativ asupra bugetului public. 

Tinmar Energy își reafirmă angajamentul față de transparență, corectitudine și profesionalism și respinge ferm orice încercare de denaturare a realității economice. Grupul va continua să colaboreze deplin cu autoritățile pentru clarificarea tuturor aspectelor și pentru menținerea unui climat corect și echilibrat pe piața de energie. 

In acest context, facem un apel la calm, responsabilitate și profesionalism, pentru ca analiza situației si informatiile transmise in spatiul public să se bazeze pe date reale și pe o înțelegere corectă a modului de funcționare a pieței de energie. 

tinmar
x close