Ți se pare că ai puține zile libere în România? Câte zile de concediu ai în SUA

În România, în fiecare an calendaristic, salariaţii au dreptul la un concediu de odihnă plătit, de minimum 21 de zile lucrătoare.

Conform legii, salariaţii care au vârsta sub 18 ani, aceştia au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu plătit de 24 de zile lucrătoare. De asemenea, salariaţii nou-angajaţi au concediu mai mic. Pentru primul an de activitate înscris în cartea de muncă, aceştia au dreptul la un concediu de odihnă plătit cu o durată minimă de 18 zile lucrătoare.

În Statele Unite ale Americii, numărul de zile de concediu acordat variază în funcție de companie și de acordurile colective negociate de angajați și angajatori. În general, în Statele Unite, angajații nu au dreptul legal la concediu plătit, cu excepția concediului medical și a concediului familial prevăzute de lege.

Cu toate acestea, multe companii oferă angajaților lor un anumit număr de zile de concediu plătit. În medie, în Statele Unite, angajații cu normă întreagă primesc în jur de 10 zile de concediu plătit pe an, dar acest număr poate fi mai mare sau mai mic, în funcție de politica companiei și de experiența și statutul angajatului. În plus, unele companii pot oferi mai multe zile de concediu plătit în funcție de vechimea angajatului sau de poziția ocupată în cadrul companiei.

Câte zile de concediu sunt în China

În China, numărul de zile de concediu variază în funcție de politica companiei și de experiența și statutul angajatului. Potrivit legilor muncii din China, angajații care lucrează cu normă întreagă timp de un an beneficiază de cel puțin 5 zile de concediu plătit anual. Acest număr crește în funcție de vechimea angajatului, putând ajunge la 15 sau chiar 20 de zile de concediu plătit pe an.

În plus, în China există mai multe sărbători legale în timpul anului, iar angajații au dreptul la concediu plătit în aceste zile. Printre cele mai importante sărbători se numără Anul Nou Chinezesc (între 3 și 7 zile de concediu plătit), Ziua Internațională a Muncii (1 zi de concediu plătit) și Ziua Națională a Chinei (între 3 și 7 zile de concediu plătit).

Trebuie remarcat faptul că unele companii din China oferă mai multe zile de concediu plătit decât cele prevăzute de lege pentru a-și răsplăti angajații și pentru a le oferi beneficii suplimentare.

