Tesla spune că Elon Musk ar trebui să fie plătit cu 1 trilion de dolari

Înaintea Adunării Generale Anuale (AGA) de joi, 6 noiembrie, Tesla transmite un mesaj clar acționarilor: Elon Musk ar merita un pachet de compensații de aproape 1.000 de miliarde de dolari.

Compania a lansat reclame digitale pentru a susține propunerea, iar site-ul Votetesla.com include un videoclip cu președinta consiliului de administrație, Robyn Denholm, și directoarea Kathleen Wilson-Thompson, care îl laudă pe Musk, însoțite de muzică triumfală.

Totuși, nu toți acționarii sunt convinși, iar AGA de la Austin, Texas, riscă să devină un referendum despre Musk, care a devenit unul dintre cei mai controversați directori executivi după virajul său politic spre dreapta, scrie BBC.

Musk a folosit platforma X pentru a ridica miza, afirmând că soarta Tesla „ar putea afecta viitorul civilizației”, și a promovat susținerea unor investitori de profil înalt, precum Michael Dell, Cathie Wood și fratele său, Kimbal Musk.

Ce prevede acest pachet de compensații al Tesla

Criticii consideră că atenția excesivă asupra pachetului de plată reflectă problemele Tesla, care se confruntă cu scăderi ale vânzărilor și a pierdut direcția sub conducerea lui Musk. Ross Gerber, CEO al Gerber Kawasaki, a declarat: „O companie care se luptă să vândă mașini cheltuie bani pentru a promova un pachet de compensații”.

Pachetul propus nu implică un salariu direct de un trilion de dolari, ci prevede ca Musk să atingă obiective ambițioase, inclusiv creșterea valorii de piață Tesla la 8,5 trilioane de dolari și punerea în circulație a unui milion de mașini autonome „Robotaxi”. Dacă reușește, va primi 423,7 milioane de acțiuni noi, care ar valora aproape un trilion de dolari.

Aceasta nu este prima controversă legată de compensațiile lui Musk. Anterior, acționarii Tesla au aprobat de două ori un pachet similar, dar un judecător din Delaware l-a anulat, considerând că membrii consiliului sunt prea implicați personal și financiar cu Musk. Curtea Supremă din Delaware analizează acum decizia.

Profesoara Dorothy Lund de la Columbia Law School a declarat pentru BBC că strategia companiei „nu este normală” și că Tesla nu reprezintă un exemplu de bună guvernanță corporativă. Spre deosebire de pachetul anterior, Elon și Kimbal Musk vor avea drept de vot în cadrul AGA, pentru a ajunge la majoritatea necesară.

Musk este deja cel mai bogat om din lume, devenind la începutul acestui an primul om din lume care a depășit pragul de jumătate de trilion de dolari.