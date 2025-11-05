€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 13:31 05 Noi 2025

Tesla spune că Elon Musk ar trebui să fie plătit cu 1 trilion de dolari
Autor: Doinița Manic

Elon Musk Elon Musk. FOTO: Agerpres
 

Tesla propune ca Elon Musk să primească un pachet de compensații care ar putea ajunge la 1.000 de miliarde de dolari.

Înaintea Adunării Generale Anuale (AGA) de joi, 6 noiembrie, Tesla transmite un mesaj clar acționarilor: Elon Musk ar merita un pachet de compensații de aproape 1.000 de miliarde de dolari.

Compania a lansat reclame digitale pentru a susține propunerea, iar site-ul Votetesla.com include un videoclip cu președinta consiliului de administrație, Robyn Denholm, și directoarea Kathleen Wilson-Thompson, care îl laudă pe Musk, însoțite de muzică triumfală.

Totuși, nu toți acționarii sunt convinși, iar AGA de la Austin, Texas, riscă să devină un referendum despre Musk, care a devenit unul dintre cei mai controversați directori executivi după virajul său politic spre dreapta, scrie BBC.

Musk a folosit platforma X pentru a ridica miza, afirmând că soarta Tesla „ar putea afecta viitorul civilizației”, și a promovat susținerea unor investitori de profil înalt, precum Michael Dell, Cathie Wood și fratele său, Kimbal Musk.

Ce prevede acest pachet de compensații al Tesla

Criticii consideră că atenția excesivă asupra pachetului de plată reflectă problemele Tesla, care se confruntă cu scăderi ale vânzărilor și a pierdut direcția sub conducerea lui Musk. Ross Gerber, CEO al Gerber Kawasaki, a declarat: „O companie care se luptă să vândă mașini cheltuie bani pentru a promova un pachet de compensații”.

Pachetul propus nu implică un salariu direct de un trilion de dolari, ci prevede ca Musk să atingă obiective ambițioase, inclusiv creșterea valorii de piață Tesla la 8,5 trilioane de dolari și punerea în circulație a unui milion de mașini autonome „Robotaxi”. Dacă reușește, va primi 423,7 milioane de acțiuni noi, care ar valora aproape un trilion de dolari.

Aceasta nu este prima controversă legată de compensațiile lui Musk. Anterior, acționarii Tesla au aprobat de două ori un pachet similar, dar un judecător din Delaware l-a anulat, considerând că membrii consiliului sunt prea implicați personal și financiar cu Musk. Curtea Supremă din Delaware analizează acum decizia.

Profesoara Dorothy Lund de la Columbia Law School a declarat pentru BBC că strategia companiei „nu este normală” și că Tesla nu reprezintă un exemplu de bună guvernanță corporativă. Spre deosebire de pachetul anterior, Elon și Kimbal Musk vor avea drept de vot în cadrul AGA, pentru a ajunge la majoritatea necesară.

Musk este deja cel mai bogat om din lume, devenind la începutul acestui an primul om din lume care a depășit pragul de jumătate de trilion de dolari.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

elon musk
tesla
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat acum 10 minute
Trenuri de mare viteză între capitalele europene, cu durată de călătorie redusă la jumătate: Planul Comisiei Europene
Publicat acum 29 minute
În amintirea lui Alex Ștefănescu, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 33 minute
Tesla spune că Elon Musk ar trebui să fie plătit cu 1 trilion de dolari
Publicat acum 50 minute
A murit Emeric Ienei: Val de reacții pentru ”nea Imi”: Nu m-a învățat doar fotbal, m-a învățat să cresc
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 17 ore si 46 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close