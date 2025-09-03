Tensiuni la vârful CFR Călători. Ședință de urgență a CA, după adresa lui Traian Preoteasa

A fost convocată o ședință de urgență a CA al CFR Călători, după ce Traian Preoteasa, director general, a invocat ”incapacitatea de plată”.

Consiliul de Administrație al CFR Călători se reunește joi într-o ședință extraordinară, după ce membrii săi au aflat din presă că directorul general Traian Preoteasa a trimis o adresă în care avertiza asupra riscului ca societatea să intre în incapacitate de plată. Surse din interior au susținut pentru clubferoviar.ro că pe masa discuțiilor s-ar putea afla inclusiv scenariul insolvenței sau demiterea actualului director.

Nemulțumirea membrilor CA al CFR ar fi fost provocată de faptul că Preoteasa nu i-ar consultat înainte de a transmite documentul către Ministerul Transporturilor, CFR SA, ARF și alte instituții. În scrisoarea semnată împreună cu directorul financiar Aida Hanganu, acesta susține că operatorul feroviar de stat se confruntă cu probleme financiare grave, care pot afecta siguranța transportului pe calea ferată.

Potrivit datelor prezentate, 95% din cheltuielile lunare ale CFR Călători sunt strict legate de funcționarea serviciului public — taxe de infrastructură, combustibil, energie, salarii, reparații și mentenanță. Din cauza lipsei acute de lichidități, compania ar fi în pericol să oprească traficul.

Pierderile raportate de Preoteasa pentru primele șapte luni din 2025 se ridică la 205 milioane de lei, iar datoriile totale ajung la 625 milioane de lei. Printre cele mai mari sume restante s-ar afla:

- 114 milioane de lei către CN CFR SA;

- 71 milioane către Electrificare CFR;

- 107 milioane către furnizorii de motorină;

- 118 milioane către firmele de reparații.

La acestea sar adăuga datorii către companii de salubrizare, mentenanță, pază și utilități.

