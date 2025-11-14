€ 5.0847
DCNews Stiri Taxe vamale de la primul euro: UE ia măsuri rapide pentru taxarea tuturor bunurilor importate
Data actualizării: 12:03 14 Noi 2025 | Data publicării: 12:01 14 Noi 2025

Taxe vamale de la primul euro: UE ia măsuri rapide pentru taxarea tuturor bunurilor importate
Autor: Elena Aurel

curierul cara un colet Consiliul UE a luat măsuri pentru a taxa coletele mici din afara Uniunii Europene. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Consiliul UE a luat măsuri pentru a taxa coletele mici din afara Uniunii Europene, pentru a proteja vânzătorii europeni și mediul.

Consiliul Uniunii Europene a luat măsuri pentru a combate afluxul de colete mici care, în prezent, nu sunt supuse taxelor vamale la intrarea în UE - o problemă care creează concurență neloială pentru vânzătorii europeni și ridică îngrijorări de mediu, potrivit Consilium.europa.eu.

„Sunt foarte încântată că am ajuns la un acord privind eliminarea pragului vamal de 150 de euro. Asigurăm astfel plata taxelor de la primul euro, creând condiții echitabile pentru întreprinderile europene și limitând afluxul de bunuri cu preț redus. De asemenea, am convenit asupra necesității de a lucra la o soluție temporară cât mai curând posibil, începând cu anul 2026", a transmis Stephanie Lose, ministrul danez pentru Afaceri Economice.

Eliminarea pragului pentru taxele vamale

Ca măsură pe termen lung, miniștrii de finanțe din UE au convenit să abroge regula care permitea intrarea în UE a bunurilor cu valoare sub 150 de euro fără plata taxelor vamale. Prin această modificare, taxele vamale corespunzătoare vor fi aplicate tuturor bunurilor care intră în UE, aliniind astfel sistemul la regulile existente privind taxa pe valoarea adăugată pentru produsele importate.

Noua regulă va intra în vigoare odată ce va fi operațional hub-ul vamal al UE, platforma centrală propusă pentru interacțiunea cu autoritățile vamale și consolidarea controalelor - momentan estimată pentru 2028. Hub-ul este în prezent în negocieri între Consiliu și Parlamentul European, ca parte a unei reforme fundamentale mai ample a cadrului vamal al UE. Funcționalitățile sale, care vor permite calcularea și notificarea taxelor vamale pe fiecare articol în parte, vor permite autorităților vamale din întreaga UE să aplice regimul vamal complet și pentru coletele mici care intră în Uniune.

Potrivit estimărilor, până la 65% din coletele mici care intră în UE sunt subevaluate pentru a evita plata taxelor de import. Pe lângă impactul asupra competitivității companiilor europene, pragul a ridicat și probleme de mediu, deoarece încurajează firmele din afara UE să împartă expedierile în colete individuale atunci când trimit bunuri către Uniune. Conform Comisiei Europene, în 2024, 91% din toate expedierile de comerț electronic cu valoare sub 150 de euro proveneau din China.

Soluție tranzitorie până în 2028

Având în vedere caracterul urgent al situației, Consiliul și-a luat astăzi angajamentul de a lucra la o soluție temporară simplă pentru a aplica taxe vamale acestor bunuri cât mai curând posibil, începând cu anul 2026, până când hub-ul vamal va deveni operațional în 2028. Lucrările pentru dezvoltarea acestei soluții vor continua în săptămânile următoare.

