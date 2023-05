Tânără, diagnosticată cu cancer, la 35 de ani: "Am murit de câteva ori. Medicul mi-a zis: "Tu ar trebui să fii la Untold, nu aici!"

Povestea Elenei începe în ianuarie 2017, cu câteva luni înainte de a împlini 35 de ani, când întâmplător a descoperit ceva la nivelul sânului stâng. Acela a fost momentul în care, în primă instanță, s-a panicat, dar a sperat să nu treacă prin experiența mamei sale, diagnosticată cu cancer mamar la 38 de ani.

”În ianuarie am fost la prima ecografie, medicul mi-a spus că sunt niște chisturi mici, să stau relaxată. A spus că aveau 6 mm, dar mie îmi păreau mai mari. După acest control mi-a dat 10 zile antiinflamatoare, dar acasă am simțit că ceva nu este în regulă. Am făcut o altă ecografie, iar medicul mi-a spus: Primul tren spre Cluj. Să încep tratamentul”, a povestit în exclusivitate, pentru DC Medical, Elena Govaert.

Șocul de după ecografie a fost destul de mare pentru tânără, care, înainte de a decide care este următorul pas ce trebuia să îl facă, a zăbovit, ca într-un spațiu atemporal, în mașină, în fața clinicii din Galați.

”Tu ar trebui să fii la Untold, nu aici”

A sunat la spitalul de la Cluj-Napoca, doar că medicul pentru care primise recomandare era în acea perioadă în concediu, iar acest lucru a prelungit așteptarea, moment în care Elena s-a rugat să reziste în primul rând psihic la toată situația cu care se confrunta.

Ajunsă la Cluj, a doua zi după consult a intrat în operația de prelevare a biopsiei. Elena și-a reamintit panica cu care a intrat în blocul operator, aceasta fiind prima ei intervenție chirurgicală.

”Eram terminată psihic, numai cât am intrat în sala aceea. Era frig, eu tremuram toată, când am urcat pe masă era un asistent care m-a întrebat cum mă cheamă și câți ani am. Când i-am spus că am 34, mi-a spus: Tu ar trebui să fii la Untold, nu aici! Apoi mi s-a rupt filmul”, a rememorat Elena.

După preluarea biopsiei, rezultatul a venit în 8 martie, zi cu însemnătate pentru mame, Elena fiind mamă a doi copii, iar diagnosticul primit a fost de cancer mamar, invaziv, cu stadiu II A.

În ceea ce privește tratamentul, Elena a ajuns pe mâinile unui medic oncolog de la Brașov, care a doua zi după ce s-a prezentat cu rezultatul biopsiei i-a și administrat tratamentul chimio, tratament ce în protocol urma să aibă o frecvență de 3 săptămâni, timp de șase luni.

Între prima serie de chimio terapie, în luna martie, și următoare, la sugestia prietenei sale, care i-a spus scurt: ”Mâine plecăm în Antalya, ca să mai obținem o părere”. Astfel, Elena a ajuns pentru o a doua opinie la o clinică din Turcia, unde medicii aveau să spună că nu se mai vede nimic din nodulul inițial. Citește mai departe pe dcmedical.ro>>

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News