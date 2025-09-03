Tânăr reținut după ce și-a agresat și violat iubita de 15 ani

Un bărbat din Ialomița a fost reținut după ce și-a agresat fizic și violat concubina în vârstă de 15 ani.

Un tânăr de 26 de ani a fost reținut de anchetatorii ialomițeni pentru mai multe infracțiuni, între care violență în familie și violul săvârșit asupra unui minor, victima fiind concubina sa în vârstă de 15 ani.

„În fapt, la data de 02 septembrie a.c., în jurul orei 22:00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Fetești au fost sesizați de o minoră de 15 ani de ani, din Fetești, cu privire la faptul că are o relație de concubinaj cu un tânăr de 26 de ani, iar acesta ar fi fost agresat-o fizic.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că cei doi locuiau împreună, iar, începând cu luna mai, minora ar fi fost agresată în repetate rânduri. De asemenea, bărbatul i-ar fi distrus telefonul mobil și ar fi amenințat-o cu moartea. În urma evenimentului, tânăra nu a necesitat acordarea de îngrijiri medicale”, informează Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița.

A fost emis ordin de protecție

În acest caz a fost emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului, cu obligativitatea purtării de către acesta a unui sistem electronic de supraveghere.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru violență în familie, violul săvârșit asupra unui minor, amenințare și distrugere, iar cercetările sunt continuate în vederea documentării activității infracționale și dispunerii măsurilor legale.

„În urma administrării probatoriului, pe numele tânărului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița”, mai arată sursa citată, potrivit Agerpres.

