Taiwanul deschide ușile Europei, pe măsură ce presiunea Chinei asupra insulei crește

Taiwanul este pregătit să fie un "partener de încredere al Europei" şi, prin cooperarea cu aliaţii săi democraţi, să "reconstruiască lanţurile globale de aprovizionare pentru a aduce prosperitate economică popoarelor iubitoare de pace", a declarat luni ministrul de externe al insulei, Lin Chia-lung, în timpul unei vizite în Polonia, informează marţi EFE și Agerpres.



În intervenţia sa la Forumului de Securitate de la Varşovia, Lin a afirmat că, având în vedere capacităţile sale în materie de semiconductori avansaţi şi industrie electronică, Taiwanul este pregătit să "ajute liderii industriali europeni să se consolideze şi mai mult şi să devină, în viitor, campioni în sectoarele lor".

Taiwanul deschide ușile Europei





În acest context, şeful diplomaţiei taiwaneze a îndemnat ţările din regiune să "îşi aprofundeze investiţiile" pe insulă şi să "promoveze politici mai pragmatice şi vizionare care să întâmpine un număr mai mare de companii taiwaneze pe continent".



"Consolidarea cooperării între Taiwan şi Europa poate favoriza un ecosistem tehnologic rezilient şi divers, contribuind astfel la obiectivul european de "reindustrializare", ceea ce este esenţial pentru "planul de reînarmare europeană", a afirmat Lin, în declaraţii preluate marţi de Ministerul de Externe de la Taipei.



Ministrul taiwanez de externe a subliniat că, în faţa "alianţei regimurilor autoritare" şi a noilor provocări în materie de securitate, Taipei urmăreşte să colaboreze cu partenerii săi pentru "a construi un lanţ de aprovizionare independent de China", în scopul de a proteja "supravieţuirea" industriilor lor respective şi "continuitatea democraţiei".



"Securitatea Europei şi cea a Taiwanului sunt strâns legate: acesta este momentul ca ambele să rămână unite, construind o alianţă solidă, bazată pe valori comune şi oprind expansiunea autoritarismului", a asigurat oficialul taiwanez. El a declarat, de asemenea, că speră ca legăturile de cooperare cu aceste ţări "să se extindă de la domeniul tehnologic la schimbul cultural".



Lin, care a sosit în Polonia pe 27 septembrie pentru o vizită despre care nu s-au divulgat prea multe detalii, a mai fost în Europa la mijlocul lunii septembrie, în cadrul unui turneu ce a mai inclus vizite în Cehia, Italia şi Austria.



Singurul stat european care menţine relaţii oficiale cu Taipei este Vaticanul, dar multe ţări din Europa Centrală şi de Est au strâns în ultimii ani legăturile cu Taiwanul, în special ca urmare a invaziei ruse în Ucraina.

Tensiunile China - Taiwan ar putea crește





Vizita lui Lin în Polonia ar putea tensiona relaţiile Beijingului cu partenerii săi din UE deoarece guvernul chinez se opune ferm ca oficiali taiwanezi de rang înalt să întreţină contacte cu politicieni din ţări cu care Beijingul menţine legături diplomatice.



Luni, într-o conferinţă de presă, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun, a acuzat autorităţile Partidului Democrat Progresist (PDP, aflat la guvernare în Taiwan) că vizitează "anumite ţări" cu scopul de a "răspândi necontrolat falsuri şi minciuni separatiste".



"Unii politicieni occidentali, din interese egoiste, insistă să desfăşoare contacte oficiale cu Taiwanul, ceea ce subminează inevitabil încrederea reciprocă bilaterală şi cooperarea cu beneficii reciproce. Facem apel la ţările în cauză să îşi respecte angajamentele politice faţă de China", a avertizat Guo.



În acest context politic, peste 30 de aeronave ale armatei chineze au operat în jurul Taiwanului în ultimele 24 de ore, au informat marţi surse oficiale taiwaneze.



În ultimul său raport, Ministerul Apărării din Taiwan a indicat că un total de 33 de aparate au survolat împrejurimile insulei între luni, ora locală 06:00 (22:00 GMT duminică) şi marţi, ora locală 06:00 (22:00 GMT luni), fiind cea mai mare cifră zilnică raportată de la începutul lunii.



Din totalul avioanelor, 23 au traversat linia mediană a Strâmtorii Taiwan, o frontieră neoficială respectată timp de decenii, şi au pătruns în regiunile de nord, centru şi sud-vest ale autoproclamatei Zone de Identificare a Apărării Aeriene (ADIZ) taiwaneze, deşi fără a intra în spaţiul aerian al Taiwanului.



Într-un comunicat separat, Ministerul Apărării din Taiwan a avertizat că, începând cu luni, ora locală 11:42 (03:42 GMT), a detectat incursiuni succesive ale unor aeronave chineze, printre care avioane de vânătoare J-16, bombardiere JH-7, avioane de avertizare timpurie KJ-500 şi drone, care realizau activităţi deasupra mării.



"În coordonare cu nave de război chineze şi sub pretextul unei presupuse 'patrule comune de pregătire pentru luptă', au efectuat acţiuni de hărţuire în zonele maritime şi aeriene din jurul Taiwanului", a subliniat ministerul de la Taipei.