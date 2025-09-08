Data publicării:

Sute de imobile din București, dar și un spital rămân fără apă caldă. Zonele afectate până vineri

arhivă
arhivă

Au loc noi lucrări în București la sistemul de termoficare, lucrări care afectează sute de imobile și un spital. 

Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de imobile pentru lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală.

Potrivit unui comunicat al Termoenergetica transmis luni, în zona Parcului Plumbuita şi a şoselei Fundeni din Sectorul 2 se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor ce impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către Spitalul Fundeni şi 21 de puncte termice (337 de blocuri), de luni dimineaţă, până miercuri, ora 23:00.

Furnizarea apei calde către şase imobile a fost oprită, de luni dimineaţă până vineri, ora 23:00, pentru lucrări de reparaţie a conductelor pe Splaiul Unirii din Sectorul 3.

Pe Aleea Covasna din Sectorul 4, se vor face lucrări de reparaţie a conductelor ce impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către trei puncte termice (44 de blocuri), de marţi, ora 09:00, până vineri, ora 20:00.

Furnizarea apei calde a fost oprită către trei puncte termice (65 de blocuri), de luni dimineaţă până joi, ora 23:00, pentru lucrări de reparaţie a conductelor pe Calea Rahovei din Sectorul 5.

Pe strada Moineşti din Sectorul 6, se vor realiza lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către punctul termic "12 Liniei" (11 blocuri), de luni dimineaţă până miercuri, ora 23:00.

În perimetrul cuprins între Calea Crângaşi, străzile G.M. Zamfirescu, Portăreşti, N. Filimon, Calea Giuleşti, strada Alizeului, şoseaua Orhideelor, bulevardul Regiei şi Splaiul Independenţei din Sectorul 6, firma Elsaco va executa lucrări pentru modernizarea reţelelor termice primare a Municipiului Bucureşti, cuprinse în cadrul POIM. Vor fi efectuate de către echipele companiei lucrări de reparaţie a unor conducte. Intervenţiile au impus oprirea furnizării apei calde către nouă puncte termice (75 de blocuri şi imobile şi trei obiective industriale), de luni dimineaţă până vineri, ora 23:00.

Furnizarea apei calde către două puncte termice (48 de blocuri şi un agent economic) va fi oprită, de joi, ora 09:00, până vineri, ora 23:00, pentru lucrări pe strada Valea Călugărească din Sectorul 6.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.

Termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor
08 sep 2025, 16:16
Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta
08 sep 2025, 16:08
Frații William și Harry, prezenți la comemorarea Reginei Elisabeta, la trei ani de la decesul acesteia
08 sep 2025, 15:52
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
08 sep 2025, 15:48
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
08 sep 2025, 15:51
Putin cere Dumei de Stat să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii 
08 sep 2025, 15:08
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
08 sep 2025, 15:27
Medicina de familie urcă în topul preferințelor studenților. O nouă lege intră în vigoare în 6 ani. Drept de liberă practică după facultate
08 sep 2025, 15:06
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
08 sep 2025, 15:17
Ping-pong în coaliția de guvernare, episodul ”pistol la tâmplă”. USR îi răspunde lui Grindeanu
08 sep 2025, 14:51
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
08 sep 2025, 15:31
UNATC extinde perioada de înscrieri. Masterat în Stand-up Comedy, printre noile programe din 2025
08 sep 2025, 14:08
Cum a reușit un șofer din Iași să evite o amendă pentru depășirea vitezei legale pentru că în fața lui era o altă mașină
08 sep 2025, 14:30
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
08 sep 2025, 14:17
Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE
08 sep 2025, 14:13
Elena Udrea: Sunt susținătoarea lui Trump, dar nu mă interesează, momentan, politica
08 sep 2025, 13:44
Grindeanu, avertisment către USR și PNL: Atunci, PSD este obligat să ia decizii nedorite!
08 sep 2025, 13:49
Rectorul SNSPA, semnal de alarmă: Protestele nu trebuie să îi lovească pe copii
08 sep 2025, 13:48
Crește bilanțul morților în urma atacului armat din Ierusalim, dintr-o stație de autobuz - UPDATE
08 sep 2025, 13:11
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
08 sep 2025, 12:49
Ce joc face Nicușor Dan prin ușa deschisă pentru profesori la Palatul Cotroceni. Bogdan Chirieac a răbufnit după o afirmație a președintelui: Ce ești?
08 sep 2025, 13:39
Cum să-ți cumperi aur ca un investitor: este cel mai sigur, investiție de salvare! Sfaturile economistului Adrian Negrescu
08 sep 2025, 15:17
Între protest și sărbătoare, începutul de an școlar rămâne o zi a speranței. Profesorii din Iași care au înțeles asta
08 sep 2025, 12:27
Sute de imobile din București, dar și un spital rămân fără apă caldă. Zonele afectate până vineri
08 sep 2025, 12:07
Artmark: „100 de ani de artă, în opera unei singure familii înrudite cu Brâncuși”
08 sep 2025, 11:58
Trei copii, găsiți după ce au trăit aproape 4 ani în sălbăticie
08 sep 2025, 12:08
De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul
08 sep 2025, 13:05
Prof. Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național I.L. Caragiale, invitată la DC Edu, în prima zi de școală
08 sep 2025, 11:19
Psihoterapeutul Cosmin Bara, invitat la Născuți în diaspora / VIDEO
08 sep 2025, 11:10
GALERIE FOTO/ Elevii, la școală. Profesorii, în stradă - VIDEO. Podul Basarab, blocat
08 sep 2025, 11:00
”Impactul va fi unul și mai mare”. Avertismentul prof. Pânișoară după prima zi de școală: Mi-e teamă de altceva - și la asta nu s-a gândit nimeni
08 sep 2025, 12:18
De la fermă la farfurie: românii din Vaslui care schimbă avicultura din România
08 sep 2025, 10:34
Cod Galben de averse torențiale, vânt puternic și grindină. ANM, județele vizate
08 sep 2025, 10:45
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
08 sep 2025, 10:17
Câștiguri sigure, fără impozit. În ce să investești acum
08 sep 2025, 10:14
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
08 sep 2025, 10:15
Actor de la Hollywood, impresionat de litoralul românesc. ”Noul meu loc favorit. Iubesc românii”
08 sep 2025, 09:50
Mesajul Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, cu prilejul deschiderii anului școlar 2025-2026
08 sep 2025, 09:24
BANCUL ZILEI: Prima zi de școală
08 sep 2025, 08:59
Cine este Camelia Sălcudean, noua președintă a REPER
08 sep 2025, 08:58
Bărbatul care a urcat pe podul de la Agigea în semn de protest, la a patra încercare de acest fel - UPDATE
08 sep 2025, 09:04
Eveniment tragic în București. Biciclist mort după un accident în Capitală
08 sep 2025, 08:50
Veneția 2025: Uneori, Leul de aur mușcă rău
08 sep 2025, 08:33
Cea mai frumoasă urare de Sfânta Maria - 8 septembrie. Minune pentru cei care nu pot avea copii
08 sep 2025, 09:08
Accident mortal în această dimineață. Trafic blocat între DN19E, Sânlazar şi Chiraleu, deviat pe un drum județean
08 sep 2025, 08:24
Președintele Nicușor Dan, întrerupt la declarații de fiul său: Bună ziua, am emoții
08 sep 2025, 08:49
Carlos Alcaraz, la al șaselea titlu de Mare Șlem, după victoria împotriva lui Sinner la US Open
08 sep 2025, 08:06
Horoscop 8 septembrie 2025. Efectele eclipsei continuă pentru o zodie
08 sep 2025, 07:22
Numărul lupilor din România, în creştere. "Un sfert din populaţia din Europa". În comunism, s-a încercat exterminarea lor
07 sep 2025, 23:17
Legătura dintre demență și aerul pe care îl respirăm. Descoperiri alarmante despre sănătatea creierului
07 sep 2025, 23:52
AUR anunţă că va ataca la CCR legile pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea
07 sep 2025, 23:04
Cele mai noi știri
acum 2 minute
Premieră în învățământul din România. Informația a fost eclipsată de protestul profesorilor
acum 10 minute
Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta
acum 25 de minute
Frații William și Harry, prezenți la comemorarea Reginei Elisabeta, la trei ani de la decesul acesteia
acum 27 de minute
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
acum 29 de minute
Cum începe școala într-un orășel din Spania FOTO. Noi ”când oare vom învăța?”
acum 46 de minute
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
acum 51 de minute
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
acum 1 ora 1 minute
Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO
Cele mai citite știri
pe 7 Septembrie 2025
Intervenție în forță a polițiștilor pe aeroportul Henri Coandă. Individ arestat înainte să urce în avion
pe 7 Septembrie 2025
Boala care afectează ochii fără să ne dăm seama. Este foarte gravă, fără tratament și se moștenește. Avertismentul dr. Monica Pop
acum 2 ore 1 minute
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
acum 7 ore 24 minute
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 7 Septembrie 2025
Caz șocant în București. O mașină a sărit de pe pod, în Berceni, și a luat foc. Se ia în considerare sinuciderea
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel