Sute de avioane aterizează zilnic pe două morminte de pe pista aeroportului Savannah / Foto

Pe pista numărul 10 a Aeroportului Internațional Savannah / Hilton Head din statul Georgia, SUA, aterizează zilnic sute de avioane. Tot acolo se găsească și mormintele a două persoane.

Mormintele aparțin lui Richard și Catherine Dotson. Ei au murit în anii 1800 și au fost îngropați în cimitirul familiei. Deși pe acolo aeroportul Savannah s-a extins, locurile de veci au rămas intacte, potrivit Business Insider.

Pentru acest lucru însă, urmașii lor au negociat cu guvernul federal, înainte de construirea noii piste a aeroportului, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Mai mult, alți doi membri ai familiei Dotson, Daniel Hueston și John Dotson, au fost îngropați la câțiva metri de pista aeroportului Savannah din Georgia.

Pe site-ul aeroportului se arată că „sunt singurele morminte din lume încorporate într-o pistă activă unde aterizează anual mii de avioane.”

Descendenților familiei Dotson li se permite chiar să viziteze locul, dar nu au voie să depună flori și să aprindă lumânări acolo, fiind o pistă pe care aterizează zilnic sute de avioane, atât comerciale cât și militare.

Tot pe site-ul aeroportului se găsesc și alte detalii. Pare-se că Aeroportul Internațional Savannah / Hilton Head din statul american Georgia a fost construit pe locul unei foste ferme, unde se afla și cimitirul familiei Dotson, cu aproximativ 100 de morminte, inclusiv cele ale unor sclavi.

Mare parte dintre aceste 100 de morminte au fost mutate când autoritățile au decis extinderea aeroportului, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Urmașii au decis ca mormintele lui Richard și Catherine Dotson, care au decedat în anii 1800, să nu fie mutate și, în urma negocierilor, autoritățile s-au conformat.

Atât cele două morminte de pe pista numărul 10 a aeroportului, cât și celelalte două din apropiere, au rămas în locurile inițiale.

Aeroportul internațional Savannah / Hilton Head este un aeroport cu destinație comercială și militară.

