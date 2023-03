Suspans în SUA. Va fi sau nu arestat Donald Trump? Niciun preşedinte american nu a fost pus sub acuzare până acum

America este în suspans în aşteptarea unei posibile inculpări penale şi chiar arestări simbolice, la New York, a fostului preşedinte Donald Trump, în legătură cu banii pe care i-ar fi dat în 2016 unei actriţe de filme porno - o "vânătoare de vrăjitoare", potrivit miliardarului, care a făcut apel la simpatizanţii săi să iasă la protest, relatează luni AFP.



Sâmbătă, fostul locatar de la Casa Albă care visează să fie reales în 2024, a susţinut pe platforma sa Truth Social că va fi "arestat" marţi, în urma unei anchete vechi de mai mulţi ani a procurorilor districtuali din Manhattan, conduşi de un an de magistratul Alvin Bragg.



Niciun un şef de stat american, aflat în funcţie sau care a părăsit Casa Albă, nu a fost pus sub acuzare până acum.



Un prim miting "paşnic" al tinerilor trumpişti este programat marţi la ora 6:00 p.m. (22:00 GMT) în sudul insulei new-yorkeze Manhattan, scrie Agerpres.

NYPD: Starea de pregătire este o constantă în orice moment





Confruntată cu temerile de tensiuni sau chiar violenţe în metropola democrată - dar unde Donald Trump se bucură de sprijin -, poliţia municipală (NYPD) a declarat pentru AFP că "starea de pregătire este o constantă în orice moment şi în orice eventualitate" şi că se "coordonează" cu poliţia federală (FBI) şi cu procuratura din Manhattan.



Trump, în vârstă de 76 de ani, a atacat din nou luni serviciile "corupte" ale procurorului Bragg, un magistrat afro-american democrat. O avocată a miliardarului, Susan Necheles, a denunţat sâmbătă pentru AFP o "urmărire politică".



Cazul actriţei de filme pentru adulţi Stormy Daniels este complex din punct de vedere juridic.



Justiţia din New York încearcă să stabilească dacă Trump este vinovat de fals în declaraţii - ceea ce ar fi o infracţiune - sau de încălcare a legilor privind finanţarea campaniei - infracţiune penală - după ce a plătit 130.000 de dolari acestei femei, pe numele ei real Stephanie Clifford, în săptămânile dinaintea alegerilor din noiembrie 2016, scopul fiind ca aceasta să ascundă o presupusă relaţie extraconjugală, potrivit acuzării.

Trump spune că nu a încălcat legea





"Nu există o încălcare a legii", s-a apărat din nou Donald Trump luni, cu majuscule, pe platforma Truth Social.



Ancheta s-a accelerat săptămâna trecută. Michael Cohen, fost avocat al lui Trump care a făcut plata respectivă în 2016 şi care de atunci i-a devenit duşman, precum şi actriţa în cauză au depus mărturie în faţa unui "mare juriu", un grup de cetăţeni americani înzestraţi cu ample puteri de anchetă şi însărcinaţi cu luarea deciziei de punere sub acuzare.



Donald Trump a fost invitat şi el să vorbească în faţa acestui mare juriu, potrivit presei americane. Un altul dintre avocaţii săi a răspuns că acesta se va "preda" de bunăvoie unei convocări în faţa justiţiei newyorkeze.



"Procurorii nu-l invită aproape niciodată pe cel vizat de o anchetă să depună mărturie în faţa marelui juriu decât dacă intenţionează să-l pună sub acuzare", a descifrat pentru AFP profesorul de drept şi fostul procuror Bennett Gershman.



Potrivit colegului său Renato Mariotti, chiar dacă miliardarul va fi pus sub acuzare, este probabil ca Donald Trump, care locuieşte în Palm Beach, Florida, să se deplaseze voluntar în faţa instanţei din Manhattan. În mod foarte simbolic, el ar fi arestat pentru câteva momente, ar fi fotografiat şi i-ar fi luate amprentele digitale, putând fi chiar încătuşat pentru câteva minute.



Dar pentru a evita să facă "show", magnatul imobiliar "probabil nu va veni la tribunal pe uşa din faţă", pentru a evita camerele şi din motive de securitate, potrivit lui Robert McDonald, profesor de drept penal şi fost membru al Serviciului Secret, agenţia care îi protejează pe demnitarii americani.



Principala temere a autorităţilor ar fi o repetare a haosului de la asaltul Capitoliului de la Washington din 6 ianuarie 2021, când Donald Trump, învins la urne în noiembrie 2020, le-a cerut susţinătorilor să conteste rezultatele.



Luni, la o conferinţă de presă, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, considerat un candidat de frunte pentru nominalizarea republicană la prezidenţialele din 2024, deşi încă nu şi-a anunţat participarea, l-a acuzat pe procurorul districtual din Manhattan că "este finanţat de Soros, şi ca şi alţi procurori finanţaţi de Soros încearcă să impună o agendă politică societăţii în detrimentul statului de drept şi al siguranţei publice", a consemnat Reuters.



De Santis a făcut referire la miliardarul american de origine maghiară George Soros, vechi finanţator al cauzelor progresiste şi al cărui nume este evocat frecvent de susţinători ai cauzelor de dreapta.



El a adăugat că "nu are niciun interes să se implice" într-o potenţială extrădare a lui Trump la New York, de la reşedinţa sa din Mar-a-Lago, din Florida.



În afară DeSantis şi Mike Pence, fostul vicepreşedinte al lui Trump şi care a vorbit de un abuz de putere, majoritatea principalilor potenţiali candidaţi republicani la preşedinţie au păstrat deocamdată tăcerea în această problemă.

