Studiu: Dieta cu supe si shake-uri poate inversa diabetul tip 2. Rezultatele au aratat ca regimurile de inlocuire a mesei cu continut scazut de calorii sunt cele mai eficiente diete (P)

In urma unei analize realizate in anul 2021 de University College London si Aston University, s-a constatat ca regimurile de inlocuire a meselor cu continut scazut de calorii au fost cele mai eficiente diete pentru a ajuta pacientii cu diabet tip 2 sa puna boala in remisie. In total, 36% dintre cei care si-au schimbat obiceiurile alimentare normale cu dietele stricte au reusit sa declanseze astfel de schimbari si sa mentina remisia timp de doi ani.

Alte diete au fost, de asemenea, examinate in analiza a 90 de lucrari de cercetare publicate in Journal of Human Nutrition and Dietetics. O dieta saraca in carbohidrati a avut un impact semnificativ, obtinand un procent de 17,6%. In ambele cazuri, cu cat persoanele care tin dieta pierd mai multe kilograme, cu atat impactul asupra sanselor de a inversa diabetul este mai mare. Studiile au sugerat ca anumite grupuri, inclusiv tinerii si barbati cu diabet de tip 2 de mai putin de sase ani, au sanse mai mari sa obtina remisie. De asemenea, analiza a mai aratat ca dieta mediteraneana si dieta cu continut scazut de grasimi au putut ajuta oamenii sa obtina remisie, dar cu rate mult mai mici de 10,5% si, respectiv, 4,6%.

Rezultatele celui mai recent studiu realizat din acest an realizat de Diabetes UK, numit Diabetes Remission Clinical Trial (DiRECT), sunt revolutionare. S-a constatat ca o dieta de 800 de calorii pe zi ( saraca in calorii-VLCD) timp de trei luni poate inversa definitiv diabetul de tip 2. Dupa ce au respectat dieta zilnica timp de trei luni si si-au mentinut cu succes pierderea in greutate, cinci ani mai tarziu, pacientii s-au dovedit a fi lipsiti de simptome si fara a avea nevoie de medicamente.

Cercetatorii de la Universitatea Newcastle, care a condus studiul, au declarat ca „beneficiile pierderii in greutate ar putea fi permanente si pe tot parcursul vietii”. Studiul confirma ca beneficiile pierderii in greutate continua pe termen lung, demonstrand pentru prima data ca diabetul de tip 2 este reversibil. Aceasta descoperire le da pacientilor speranta ca pot scapa de diabet si, daca isi pastreaza greutatea, vor ramane sanatosi.

Aceasta metoda revolutionara si inovatoare de tratament este disponibila si din Romania prin dieta de slabit Nupo, care aduce beneficii enorme persoanelor cu diabet de tip 2, sub supravegherea medicului. Cel mai nou tip de dieta prezent pe piata din Romania, dieta Nupo este dieta de succes a tarilor scandinave recunoscute pentru stilul de viata sanatos. Dieta tarilor nordice este alternativa sigura si sanatoasa la dietele deja existente si ofera produse dietetice pentru cei care doresc sa urmeze o dieta de slabit si sa mentina o greutate stabila.

Cu peste 40 de studii stiintifice (cele mai multe din lume) si 41 de ani de experienta, dieta de slabit Nupo a fost dezvoltata in 1981, la spitalul Hvidovre din Danemarca, de Dr. Flemming Quaade, cel mai important om de stiinta in domeniul obezitatii al tarilor Nordice. El a infiintat o echipa de cercetare care a inovat Dieta Foarte Scazuta in Calorii (VLCD). Dieta Nupo este o dieta stiintifica, atent si continuu studiata, care ii certifica siguranta pentru sanatatea umana si eficienta in procesul de slabire.

Dieta de slabit Nupo asigura scaderea eficienta si sigura in greutate, fiind o dieta saraca in calorii, dar care contine cantitatea corecta si completa de proteine, nutrienti, vitamine si minerale esentiale organismului, care au rolul de a mentine organismul echilibrat pe toata durata procesului de slabire.

Printre efectele benefice ale dietei Nupo asupra sanatatii, se numara: reduce si normalizeaza hipertensiunea arteriala si hipertensiunea pulmonara; normalizeaza glicemia in diabetul zaharat de tip 2; scade concentratia acizilor grasi din sange (ex. trigliceride) si normalizeaza nivelul colesterolului; scade riscul de boli cardiovasculare; scade riscul complicatiilor diabetului zaharat; scade riscul de cancer de colon si de san; reduce episoadele de apnee in somn (sforaitul); amelioreaza afectiunile osteo-articulare; normalizeaza oxigenarea sangelui.

Dieta Nupo este o dieta versatila si poate fi urmata in diferite moduri, dupa preferintele fiecarei persoane. Pentru a slabi rapid si in siguranta, recomandarea specialistilor este ca dieta sa fie urmata minim 3 saptamani (Dieta poate fi urmata in mod continuu, intre 3-8 saptamani*). La nevoie (suprapondere, obezitate), se poate face pauza 1-2 saptamani si apoi dieta se poate relua pentru a continua procesul de slabire.

Pentru mentinerea greutatii si/sau pentru scaderea in continuare in greutate, exista multe alternative de dieta:

Dieta One Meal – Inlocuitori de masa One Meal (inlocuirea a doua mese zilnice cu Nupo One Meal ajuta in continuare la scaderea in greutate, iar inlocuirea unei singure mese cu Nupo One Meal ajuta la mentinerea greutatii.

Dieta 5:2 (cinci zile pe saptamana Dieta Nupo de Slabit si 2 zile pe saptamana alimente clasice***), care asigura in continuare scaderea in greutate;

Dieta 2:5 (2 zile pe saptamana Dieta Nupo de Slabit si 5 zile pe saptamana alimente clasice***), care asigura atat slabirea cat si mentinerea greutatii.

Produsele Nupo sunt impartite in patru categorii: Dieta, One Meal ( O singura masa ), Gustari Proteice si Slim Boost. Produsele pot fi savurate separat sau pot fi combinate.

Nupo One Meal ( Inlocuitorii de mese) – inlocuiesc comod, rapid si sanatos o masa. Pe langa gustul foarte placut, din punct de vedere nutritiv inlocuitorii de mese One meal au o compozitie completa si corecta, fiind recomandati atat pentru pierderea in greutate, cat si pentru mentinerea greutatii, dar si a unui stil de viata sanatos.

Gustari Proteice – au un continut crescut de proteine si sunt recomandate ca gustare rapida intre mese sau ca o buna alternativa la snack-urile pline de calorii si cu un continut nutritiv scazut si dezechilibrat. Sunt ideale pentru mentinerea greutatii sau pierderea kilogramelor in plus, dar si inainte si dupa antrenamentele sportive, datorita continutului crescut in proteine.

Slim Boost – Acceleratori ai metabolismului, sunt suplimente alimentare naturale, care pot fi folosite in combinatie cu produsele noastre Dieta Nupo si/sau Nupo One Meal, dar si pur si simplu ca suplimente la mesele zilnice. Acest lucru va asigura ca planul de slabire nu scapa de sub control in momentul in care aveti un stil de viata activ si cu tentatii zilnice care va poate impiedica in procesul de pierdere in greutate.

Dieta Nupo reechilibreaza nutritiv si metabolic organismul. Toate produsele Nupo sunt realizate din compusi naturali, produsele si ingredientii fiind exclusiv din Europa de Vest. Produsele Nupo sunt certificate de catre Agentia Europeana pentru Siguranta Alimentelor (EFSA), inregistrate la Ministerul Sanatatii, contin ingrediente aprobate de OMS si sunt produse in UE. Dieta Nupo se supune Legislatiei Europene si Nationale: EU2017/1798 completare la EU 609/2013 privind dietele inlocuitoare complete de mese, foarte scazute in calorii.

*VLCD = Very Low Calorie Diet / Dieta foarte scazuta in calorii (Max.:800 Kcal/zi)

