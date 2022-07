Strategie la supermarket: Până și cartofii sunt afectați, nu doar carnea! Român stabilit în Marea Britanie: Au luat această decizie pentru a te taxa mult mai mult

Clienții se confruntă cu o situație bizară când merg la cumpărături. Mai nou, până și cartofii se vând la bucată! Și în privința cărnii au survenit câteva modificări ciudate la supermarket.

Despre toate acestea ne-a vorbit un român stabilit în Marea Britanie.

„Am observat o mișcare largă în rândul supermarketurilor din Marea Britanie, de câțiva ani încoace, căci au început cam toți să modifice unitatea de măsură la prețuri la fructe și legume, din vânzarea la kilogram în vânzarea la bucată.

Schimbând unitatea de măsură, te pune pe tine, client, în imposibilitatea de a compara prețul cu alte surse (supermarketuri, magazine etc) și încearcă să îți schimbe perspectiva să te poată taxa mai mult. Mult mai mult.

De la mere, pere, au ajuns să vândă și cartofii la bucată, ceea ce devine frustrant. Eu personal încerc să îi boicotez pe toți evitând toate aceste produse care sunt expuse cu preț la bucată și, bineînțeles, evitând comercianții care practică această măsură.

Dar publicul larg este neglijent și nu cred că protestează sau dă înapoi de la aceste practici pentru că "se vinde".

Mai mult, am observat că au prins mult mai mult curaj și comercianții... adică au atacat și categoria de carne. De exemplu, vaca era împărțită și fiecare zonă are o denumire, mușchi, t-bone, antricot, tomahawk etc. Ei bine, comercianții au schimbat dinamica total și au șters practic aceste denumiri din comerț (mă refer la supermarket, la raft), acum vita devenind, 'Quick fry' , 'Easy fry', 'Cubes' 'Steak'.

Neștiind ce tip de vită este în spatele la 'easy fry', ești în imposibilitate absolută de a face orice fel de comparație sau de a avea o opinie asupra raportului preț/valoare pe care îl are produsul respectiv. Și cumperi, că n-ai încotro”, a povestit un român stabilit în Marea Britanie pentru DC News.

VEZI ȘI ALTE ȘTIRI DE INTERES:

Dieta fără mișcare, greșeală uriașă. Prof. dr. Cătălina Poiană avertizează asupra riscurilor

Prof. Dr. Cătălina Poiană, medic primar endocrinolog la Institutul Parhon din București, a explicat de ce este o greșeală dacă ești la dietă, însă nu faci și exerciții fizice.

Întrebată dacă există un aparat care măsoară obezitatea, prof. dr. Cătălina Poiană a oferit următorul răspuns: „Sunt multe elemente pe care le evaluăm în ceea ce privește obezitatea. De la simplul indice de masă corporală, care se calculează plecând de la înălțime și greutate, sunt și o serie de date antropometrice care ne interesează, cum ar fi circumferința taliei. De ce vă spun acest lucru? Pentru că sunt unele elemente pe care le luăm în discuție în ceea ce privește sindromul metabolic, unul care se corelează cu un risc crescut de boală cardiovasculară. De ce circumferința taliei? Pentru că aceasta este o măsură indirectă a adipozității abdominale și a adipozității viscerale, cea care se asociază cu rezistența la insulină și risc de boală cardiovasculară.”

„Deci putem să folosim și o serie întreagă de tehnici prin care putem să facem o analiză de masă corporală, ca să vedem exact procentul de adipozitate, și să monitorizăm la acești pacienți, în momentul în care se realizează, scăderea în greutate, procentul pe care îl pierd atât din apă, cât și din masa adipoasă, din masa grasă”, a explicat Cătălina Poiană.

„De ce subliniez în permanență necesitatea exercițiului fizic? Pentru că masa musculară este unul dintre elementele care trebuie prezervate și acest lucru nu se poate face în contextul în care exercițiul fizic nu reprezintă o parte integrantă a acestui program complex căruia trebuie să i se supună un pacient cu un exces ponderal", a spus Cătălina Poiană.

„Pentru a asigura o compoziție corporală echilibrată, cu o creștere a masei musculare, cu o creștere a masei slabe, în dauna masei grase, automat la dietă trebuie să mergem în permanență și cu exercițiul fizic. Acest lucru este important nu doar pentru controlul greutății, cât și pentru prevenția multora dintre bolile cronice, cum sunt cele din sfera cardiovasculară, precum diabetul sau osteoporoza, unde exercițiul fizic este o condiție importantă”, a mai explicat Cătălina Poiană în cadrul interviului acordat DCNews și DCMedical.

Prof. dr. Cătălina Poiană: Obezitatea dă cancer de orice fel

Prof. dr. Cătălina Poiană a transmis un semnal puternic de alarmă cu privire la obezitate.

„Sunt boli care sunt la interferența dintre specialități. Un exemplu clar îl reprezintă obezitatea, care este o boală pe care o împart endocrinologii și diabetologii. Ați remarcat că am spus că este o boală? De anul trecut, Comisia Europeană a catalogat obezitatea ca fiind o boală cronică netransmisiblă. E nevoie de un management integrat la nivelul întregii societăți cu abordare într-o echipă multidisciplinară”, a zis specialistul.

„Cifrele sunt într-o creștere dramatică. Noile date pe anul 2022 arată că inclusiv în România numărul pacienților cu obezitate este în creștere, atât la adulți, cât și la copii, cifre care ne obligă să intervenim în acest domeniu”, a subliniat Cătălina Poiană.

„Obezitatea este periculoasă prin comorbiditățile pe care le presupune, nu mă refer doar la riscul apariției diabetului zaharat de tip 2, la patologia cardiovasculară, mă refer și la alte tipuri de patologie, cum ar fi cancerul. Trebuie să știți că riscul de cancer pe care obezitatea îl poate provoca este foarte mare”, a spus specialistul. Mai mult, Cătălina Poiană a zis: „obezitatea dă cancer de orice fel!”

„Trebuie să privim jumătatea plină a paharului și să ne gândim că, atunci când se fac campanii care conștientizează lumea asupra riscului, măsurile benefice nu au încetat să apară”, a mai zis Cătălina Poiană.

