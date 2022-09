Statele baltice şi Polonia introduc noi reguli pentru a restricţiona intrarea cetăţenilor ruşi în ţările lor

De acum, cele patru ţări nu vor mai permite cetăţenilor ruşi cu viză Schengen pentru turism, afaceri, sport sau în scop cultural să intre pe teritoriul lor. Cu toate acestea, se vor aplica şi unele excepţii, inclusiv pentru ruşii rezidenţi deja într-una dintre aceste ţări şi disidenţii politici, precum şi din raţiuni umanitare.

Decizia comună a celor patru state membre UE reprezintă o reacţie la invazia Rusiei în Ucraina şi intervine după ce guvernele tuturor celor patru ţări au suspendat în mare măsură acordarea de vize şi permise de şedere pentru ruşi.

În timp ce era încă posibilă intrarea în cele 26 de ţări care fac parte din spaţiul Schengen prin cele patru state, de acum aceasta nu va mai fi posibil: tuturor cetăţenilor ruşi cu vize Schengen le va fi refuzată intrarea, indiferent de ţara membră care a eliberat-o. Premierul eston Kaja Kallas a lansat un apel prin care îndeamnă şi alte ţări să se alăture acestor măsuri restrictive, ce nu sunt agreate de unele ţări membre ale UE.

'Noi trebuie să utilizăm toate mijloacele din setul de instrumente pentru a determina Rusia să oprească acest război', a explicat ea sâmbătă. Rusia a declanşat o invazie neprovocată şi nejustificată la 24 februarie împotriva Ucrainei, în ceea ce ea numeşte 'operaţiune militară specială'.

