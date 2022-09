Ce se va întâmpla cu Rep. Moldova dacă Rusia le taie gazul transnistrenilor. Chifu: Va fi o situație complicată. Noi le vom oferi acest gaz

Iulian Chifu a explicat, în interviul acordat DCNews și DefenseRomania, ce se va întâmpla în cazul în care Rusia va decide să oprească furnizarea de gaz către Republica Moldova prin conductele ce străbat Transnistria. Din punctul său de vedere, acest scenariu ar fi foarte probabil iar în acest sens, consilierul de stat a detaliat modul în care România va interveni pentru a sprijini Republica Moldova.

”Gazul rusesc curge prin Ucraina, în momentul de față, către un număr de destinații. De ce? Pentru că există acea zonă separatistă nistreană controlată de ruși. În momentul în care gazul s-a închis, din orice motiv, în partea cealaltă, Republica Moldova are de unde să ia gaz. În schimb, zona separatistă nu are de unde să ia, pentru că nu are cum plăti. Zona separatistă există pentru că primea gaz mai degrabă degeaba sau pe contul Republicii Moldova din care, pe de o parte, produce curent electric, care se vinde tot în Republica Moldova, sigur la preț avantajos comparativ cu prețul pieței, și în egală măsură alimentează și susține supraviețuirea regiunii separatiste.

Ei bine, gândiți-vă că, în momentul de față, blocarea gazului pe această variantă pentru Republica Moldova va fi o situație complicată, pentru că vor trebui să se alimenteze cu gaz. Noi le vom oferi acest gaz. Sigur, există resurse pentru a putea acoperi necesarul Republicii Moldova și mă refer la ”malul drept”, nu din Transnistria”, a declarat Iulian Chifu.

"România va putea susține Republica Moldova"

”Pe de altă parte, și Republica Moldova a făcut demersuri, în diferite locuri, pentru a obține, la rândul ei. E parte a achiziției comune a Uniunii Europene pentru diferite categorii de gaz, dar, sigur, la prețul pieței - care nu e neapărat cel mai accesibil cetățenilor moldoveni obișnuiți cu gaz ieftin -, dar și pe dimensiunea gazului, a curentului electric, a păcurii sau a lemnelor de foc. Pe toate aceste dimensiuni, România va putea susține Republica Moldova în condițiile în care gazul s-ar opri”, a fost de părere Iulian Chifu.

Investitorii români au fost ignorați de Guvernul Republicii Moldova, deși Bucureștiul e principalul partener comercial al Chișinăului: Nu ne putem explica decizia

Ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, și-a exprimat surprinderea că Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova nu este parte a Moldova Business Week 2022. Asta deși Bucureștiul este principalul partener comercial al Chișinăului. Diplomatul a avut o întrevedere cu reprezentanții asociației, în cadrul căreia a discutat despre provocările cu care se confruntă investitorii români, dar și beneficiile aduse de companiile de peste Prut pe piața forței de muncă din Republica Moldova.

”Am remarcat cu surprindere ca Asociația Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) nu este parte din Moldova Business Week 2022 , eveniment de anvergură dedicat afacerilor, în condițiile în care investițiile directe ale celor 30 de membri AIR reprezintă peste 54% din investițiile străine directe din Republica Moldova din ultimii 10 ani” a scris Excelența Sa, Cristian-Leon Țurcanu, pe pagina sa de Facebook.

Peste 10.000 de locuri de muncă datorită companiilor românești

Potrivit lui, companiile române prezente pe piața moldovenească au creat peste 10 mii de locuri de muncă și au o cifră totală de afaceri de aproape un miliard de euro. Doar capitalul social cumulat al celor trei bănci comerciale care au trecut Prutul și sunt active în Republica Moldova depășește 250 de milioane de euro.

”Nu ne putem explica care este motivul absenței noastre la eveniment. Probabil, formatul actual a fost stabilit anterior schimbării conducerii Agenției de Investiții. Nici la ediția din anul trecut nu am fost invitați și probabil a fost păstrat același format. Probabil a fost o scăpare de-a lor în acest an și nu-mi pot explica motivul absenței. Este un mesaj care ne dă motive de îngrijorare, în contextul în care România este principalul partener economic al Republicii Moldova” a declarat președintele executiv al Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, Dan Nuțiu, pentru Deschide.

România se clasează pe primul loc printre principalii parteneri comerciali la nivel mondial ai Republicii Moldova, cu o pondere de 16,1% din volumul comerțului total în anul 2021, și pe locul doi printre principalii investitori în economia Republicii Moldova.

