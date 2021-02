Star al muzicii pop: Favorurile sexuale, o normă în industria muzicală. Este plină de droguri

Glenn Medeiros, care a devenit celebru cu cântecul 'Nothing's Gonna Change My Love For You' din 1988, afirmă că a refuzat 'multe oferte' care i-au fost făcute pentru a întreţine relaţii sexuale, dar unii dintre colegii lui din industrie au acceptat astfel de propuneri. 'Vedeai aceste lucruri peste tot', a dezvăluit Glenn Medeiros, care este în prezent directorul unei şcoli din Hawaii.

'M-ar fi ajutat oare să am mai mult succes în carieră? Poate că da. Dar nu am vrut să fac acest lucru. Am avut prieteni care spuneau foarte clar: 'Mă voi muta în casa acestei persoane, pentru că această persoană mă va ajuta în cariera mea muzicală, a adăugat fostul cântăreţ.

'Eu nu am făcut niciodată aşa ceva şi sunt mândru de acest lucru, dar în acelaşi timp pot şi să înţeleg motivul pentru care unii oameni au procedat astfel. Îmi amintesc că vorbeam cu unii dintre prietenii mei care spuneau aşa: 'Această persoană e atractivă şi oricum o plac deja, aşa că este OK, a mai spus fostul star pop.

După ce a petrecut patru săptămâni pe primul loc în topul britanic cu single-ul său de debut, 'Nothing's Gonna Change My Love For You', în 1988, Glenn Medeiros a ajuns şi pe prima poziţie a topului din Statele Unite, după doi ani, cu piesa 'She Ain't Worth It', interpretată în duet cu Bobby Brown. A părăsit însă industria muzicală la jumătatea anilor 1990 pentru a deveni profesor şi este în prezent directorul şcolii Saint Louis din statul său natal, Hawaii.

'Acum auzim tot felul de lucruri dezvăluite de mişcarea #MeToo, care erau de fapt o normă în perioada în care eu lucram în industria muzicală', a declarat Glenn Medeiros în podcastul 'Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did'. 'Din păcate, multe dintre dintre cântăreţele şi unii dintre cântăreţii pe care i-am cunoscut au avut nevoie, literalmente, să întreţină relaţii cu astfel de persoane pentru a putea să ajungă în fruntea topurilor', a mai spus el.

'Am şi vorbit cu unii dintre artişti despre acele lucruri şi ei mi-au spus: 'Ştii ceva? Am făcut ce trebuia să fac'. În cazul meu, eu nu am folosit niciodată o astfel de abordare', a mai spus fostul cântăreţ. 'Am avut de ales' Discutând cu prezentatoarea acelui podcast, Genevieve Hassan, Glenn Medeiros a relatat un incident care s-a produs atunci când a vizitat locuinţa unui compozitor de mare succes, care i-a spus că el era mult mai talentat decât artiştii ale căror discuri de aur erau expuse pe pereţii vilei sale.

'Apoi mi-a spus: 'Trebuie să mă duc să iau ceva'. S-a dus într-o altă cameră, apoi s-a întors şi purta doar un halat', a dezvăluit Glenn Medeiros, care avea pe atunci vârsta de 18 ani. 'În astfel de situaţii, cam ştii deja care va fi acţiunea următoare, aşadar îmi amintesc că i-am spus:

'Doamne, am uitat că aveam o programare. Trebuie să plec'. Şi am făcut astfel o alegere', a adăugat el. Ajuns între timp la vârsta de 50 de ani, fostul star pop spune că nu va dezvălui numele acelor persoane, chiar dacă înţelege faptul că din acest motiv anumite persoane ar putea să îl considere 'lipsit de curaj'. 'În cazul meu, nu voi menţiona numele lor, pentru că eu cred în continuare că am avut de ales. În ceea ce priveşte posibilitatea de a avea o relaţie cu cineva pentru a obţine succesul, eu am avut de ales', a adăugat el.

Glenn Medeiros a anunţat că a început de curând să scrie un volum de memorii, în care va relata experienţele sale din industria muzicală şi va vorbi despre aspectele mai puţin plăcute ale celebrităţii. Staruri pop 'deţinute' de Mafia 'Un alt aspect este acela că industria muzicală este plină de droguri, iar Mafia este o parte cât se poate de reală a industriei muzicale. Mulţi oameni nu vor să vorbească despre acest lucru, dar el există', a adăugat fostul cântăreţ. Unii dintre artişti vindeau droguri, în timp ce casele, automobilele şi cheltuielile altora erau plătite de către Mafie, care 'îi deţinea', afirmă Glenn Medeiros.

'Aşadar, erau la bază victime ale proxeneţilor, în absenţa unui termen mai potrivit. Sincer, nu ştiu de ce nu vorbesc mai mulţi oameni despre acest lucru. Cred că acum, când sunt în afara industriei, pot să spun cât se poate de clar: 'Este ceea ce am văzut'. În cazul meu, între toate acele lucruri - droguri, prostituarea artiştilor şi relaţiile sexuale care aveau loc - eu am văzut industria muzicală', a adăugat el. Însă nu toţi artiştii au fost atraşi în astfel de situaţii compromiţătoare, afirmă Glenn Medeiros.

'În industria muzicală există însă şi anumiţi oameni care sunt cu adevărat oneşti şi buni. Au existat artişti care au putut să se îndepărteze de acele lucruri şi să aibă succes şi au făcut asta într-o manieră care le-a permis să se respecte pe ei înşişi, iar eu am la rândul meu mult respect faţă de aceşti oameni, aşadar nu toată lumea a fost o victimă a acelui fenomen', a completat Glenn Medeiros, scrie Agerpres.