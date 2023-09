Stai într-un bloc care la cutremurele din 1940 și 1977 s-a comportat bine? Ce spun experții despre imobil în cazul unui nou cutremur mare

„Majoritatea clădirilor cu bulină roșie au trecut deja prin două cutremure mari - cel din anul 1940 și din anul 1977. Vorbim despre cutremure mari. Am mai spus și o mai spun: clădirile nu se antrenează la cutremur. Am auzit de multe ori replica aceasta: „dacă blocul a rezistat la cutremurele din 1940 și 1977 înseamnă că blocul este bun”. Slavă Domnului că a stat în picioare, dar cutremurele din 1940 și 1977 le-a lovit rău. Avarierile sunt cumulative”, a zis prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Văcăreanu, rector al Universității Tehnice de Construcții București, invitat în podcastul cu Cristi Priză și Șerban Trâmbițașu.

Cutremurul din 1940 a fost un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter, produs la ora 3:39 dimineața, pe data de 10 noiembrie, cu epicentrul în zona Vrancea, la o adâncime de circa 133 kilometri. A fost primul mare cutremur din România contemporană, având o durată de 45 de secunde.

Cutremurul din 1977 a fost un cutremur puternic care s-a produs la ora 21:22 în data de 4 martie, cu efecte devastatoare asupra României. A avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și o durată de circa 56 de secunde, 1.570 de victime, din care 1.391 numai în București.

VEZI ȘI: Scenariu apocaliptic în caz de CUTREMUR: Ce s-ar întâmpla în Capitală imediat după un SEISM de 8 grade - https://www.dcnews.ro/scenariu-apocaliptic-in-caz-de-cutremur-ce-s-ar-intampla-in-capitala-imediat-dupa-un-seism-de-8-grade_781127.html#google_vignette

Vedeți aici mai multe detalii:

Prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Văcăreanu a absolvit în 1991 Facultatea de Construcții din Iași. Studiile doctorale în domeniul evaluării riscului seismic, finalizate în 1999, au fost parcurse la Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB). În prezent, este profesor de siguranța construcțiilor la UTCB. Radu Văcăreanu este președinte al Asociației Europene de Inginerie Seismică (EAEE), delegat național al României la Asociația Internațională de Inginerie Seismică (IAEE) și președinte executiv al Comisiei Naționale de Inginerie Seismică din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. În perioada 2002-2008 a fost directorul Centrului Național de Reducere a Riscului Seismic, implementând Proiectul JICA (Agenția de Cooperare Tehnică a Japoniei) privind reducerea riscului seismic la clădiri și structuri în România.

A publicat numeroase lucrări în jurnale și conferințe internaționale referitoare la evaluarea probabilistică hazardului și riscului seismic. Este membru al Earthquake Engineering Research Institute și Seismological Society of America, editor invitat al Bulletin of the International Institute of Seismology and Earthquake Engineering, membru al Comitetului de Redacție al Earthquakes and Structures. An International Journal, și recenzor pentru revistele Bulletin of the Seismological Society of America, Journal of Earthquake Engineering, Bulletin of Earthquake Engineering, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Earthquake Spectra,, Earthquakes and Structures. An International Journal si Earthquake Engineering and Engineering Vibration. În anul 2022 a fost co-președinte al celei de a Treia Conferințe Europene de Inginerie Seismică și Seismologie (3ECEES) și al celei de a Opta Conferințe Europene și Africane de Inginerie a Vântului (8EACWE).

Domenii de cercetare: evaluarea probabilistică a hazardului, fragilității și riscului seismic, evaluarea siguranței construcțiilor la acțiuni din hazard natural

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News