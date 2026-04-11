Data publicării: 14:03 11 Apr 2026

Sprijin material și emoțional pentru vârstinci. Susține programele Fundației Regale Margareta a României
Autor: D.C.

fundatia-margareta-centru-generatii-bucuresti Atelier intergenerațional, Centrul Generatii, din București-fotografie FRMR

În preajma sărbătorilor pascale, seniorii au beneficiat de sprijin material și emoțional prin programele derulate de Fundația Regală Margareta a României.

Inițiativa vizează combaterea singurătății și a izolării sociale, accentuate în această perioadă pentru persoanele fără sprijin familial. Aproape 900 de vârstnici vulnerabili din București și din țară au primit pachete cu alimente și produse igienico-sanitare, tichete sociale, vizite la domiciliu, și au fost organizate mese festive și activități de socializare, reprezentanții fundației subliniind că, dincolo de ajutorul concret, aceste intervenții oferă ”prezență umană, ascultare și speranță”.

În București, peste 150 de vârstnici sunt implicați în programe speciale, dintre care 100 au primit pachete pregătite și livrate de 30 de voluntari în cadrul programului „Fondul pentru Vârstnici”, iar 30 de beneficiari ai programului „Telefonul Vârstnicului” au participat la o masă festivă de Paște menită să încurajeze reconectarea socială. Totodată, la Centrul Generații din Sectorul 6 au fost organizate activități intergeneraționale între copii și seniori, iar într-un centru rezidențial din Sectorul 3 a avut loc un recital de muzică clasică susținut de bursieri ai programului „Tinere Talente”, cu ocazia Floriilor.

La nivel național, aproximativ 600 de vârstnici sunt sprijiniți prin ONG-uri partenere din localități precum Mărășești, Baia Mare, Târgu Mureș, Reghin și Sibiu, unde au loc atât distribuiri de ajutoare, cât și evenimente comunitare și ateliere tematice. În același timp, 120 de seniori voluntari primesc pachete de Paște în semn de recunoștință pentru implicarea lor, 40 de vârstnici aflați în dificultate beneficiază de tichete sociale, iar 385 de copii din centrele educaționale ale fundației primesc pachete alimentare, alți 45 primind încălțăminte nouă.

Seniorii pot apela gratuit linia națională „Telefonul Vârstnicului”, la numărul 0800 460 001, unde primesc informații utile, consiliere socială și suport emoțional.

Persoanele fizice și companiile care doresc să susțină programele dedicate vârstnicilor pot face donații prin SMS cu textul SINGUR la 8844, pentru o donație lunară de 2 euro, prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit folosind Formularul 230 până la 25 mai, accesând https://www.frmr.ro/campania-35/, prin Declarația 177 pentru redirecționarea impozitului pe profit până la 25 iunie, precum și prin sponsorizări de până la 20% din impozitul pe profit, detalii fiind disponibile pe www.sponsorizez.ro.

Programele fundației sunt susținute de o rețea extinsă de companii, donatori, voluntari și parteneri instituționali, contribuind la îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din România. Înființată în 1990 de Margareta a României și Regele Mihai I al României, organizația derulează de peste trei decenii programe dedicate combaterii izolării sociale și susținerii unei bătrâneți active și demne.

