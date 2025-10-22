"Societatea, la un punct de cotitură. Stilul nostru de viaţă, ameninţat". Nicuşor Dan şi Mircea Geoană, anunţuri importante

De asemenea, prin intermediul Forumului Aspen-GMF Bucureşti, se formează şi un proces de reflecţie asupra regiunii ţi asupra impactului său în agendele internaţionale. Situat la punctul de răscruce al Europei, Bucureştiul oferă un punct unic de vedere pentru examinarea dimensiunilor europene ale perturbărilor globale, dar şi pentru facilitarea unui dialog mai larg şi incluziv.

Mircea Geoană, preşedintele Aspen Institute of Romania, dar şi Nicuşor Dan, preşedintele României, au transmis mesaje importante în acest context.

"Ceva ce este unic în această perioadă de timp este faptul că securitatea, economia, tehnologia şi societatea se transformă simultan", a declarat Mircea Geoană, preşedintele Aspen Institute of Romania, la eveniment.

Acesta a punctat şi că societatea se află la un punct de cotitură.

"Societatea noastră e la un punct de cotitură. Ne confruntăm cu provocări din ce în ce mai mari, care ne ameninţă stilul de viaţă. Schimbări climatice, inegalităţi economice, polarizarea politică, acestea sunt doar câteva dintre problemele care au nevoie de atenţia noastră. Este timpul să luăm măsuri.

Nu ne putem permite să mai aşteptăm. Ca cetăţeni ai acestei planete, este responsabilitatea noastră să lucrăm împreună pentru a identifica soluţiile. Trebuie să construim poduri între lucrurile care ne separă şi să ne unim sub un scop comun", a precizat Mircea Geoană.

Nicuşor Dan, anunţ despre strategia de apărare a României

Evenimentul s-a desfăşurat şi sub înaltul patronaj al Preşedintelui României. Chiar dacă nu a fost prezent la eveniment, pentru că este plecat la Consiliul European, Nicuşor Dan a transmis un mesaj înregistrat.

"Doresc să felicit institutul Aspen Romania şi German Marshal Fund pentru acest forum. Pentru câteva zile, Bucureştiul devine loc de întâlnire, dezbatere şi generare de posibile soluţii la provocările fără precedent cu care se confruntă lumea azi.

Traversăm un context internațional complex, cu grad ridicat de impredictibilitate și risc. Amenințările, atât militare, cât și non-militare, sunt tot mai numeroase. Definiția extinsă a securității cuprinde azi și stabilitatea economică, competiția tehnologică, dar și reziliența societății și a instituțiilor. Caracterul războaielor și definiția păcii sunt și ele în curs de redefinire. Viitoarea strategie de apărare a țării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global de securitate și va exprima felul în care România înțelege să se adapteze noilor provocări.

O spun limpede: România își va întări capacitățile naționale de securitate și apărare și va continua să investească în alianțele și parteneriatele sale strategice. Complexitatea acestor transformări nu pot găsi răspunsuri doar din partea decidenților politici, strict la nivel național sau exclusiv în interacțiunea dintre marii actori internaționali. Prin urmare,devine din ce în ce mai relevant rolul Bucharest Forum, al Institutului Aspen România și al rețelei internaționale Aspen de parteneri și susținători. Să aducă împreună mediul economic, mediul public și neguvernamental într-un spectru multinațional și interdisciplinar.

Obiectivul nostru, al tuturor, este acela de a stimula schimbul de idei și perspective, pentru a avea o imagine mai clară asupra prezentului, dar și o înțelegere mai adecvată a viitorului. Discuțiile și analizele pe teme importante și dificile ca securitatea Mării Negre, a gurilor Dunării, reziliența lanțurilor de aprovizionare, securitatea cibernetică și revitalizarea industriei de apărare, sunt importante pentru definirea unor politici publice eficiente, dar și pentru poziționarea României în spațiul dezbaterilor europene și transatlantice.

În acest sens, activitatea Institutului Aspen contribuie la profilarea României ca un contributor important în plan strategic, un generator de soluții creative și pragmatice, demne de a șasea țară din Uniunea Europeană. Mă bucură și abordarea multiregională pe care Aspen, German Marshall Fund, Bucharest Forum o aduce dezbaterii strategice actuale.

Într-o lume în transformare accelerată, competiția acerbă pentru supremație între marii actori globali, rolul puterilor regionale în găsirea unui nou echilibru global devine tot mai relevant. Pentru România, este important să se poziționeze și mai viguros ca un jucător stabil și responsabil în spațiul european și transatlantic, dar și ca actor în toate regiunile din care face parte.

Bucharest Forum îmi oferă ocazia de a reafirma că vom continua vom continua să sprijinim aderarea Republicii Moldova, a Ucrainei și țărilor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană. Vom investi și pe mai departe în relațiile cu statele Europei Centrale, inclusiv prin promovarea coerenței flancului Estic al NATO și prosperității regiunii dintre Mările Neagră, Baltică și Adriatică în cadrul formatelor de cooperare inițiate de România sau la care țara noastră participă. Suntem interesați de un climat de colaborare în zona extinsă a Mării Negre și promovăm relațiile cu statele din Caucaz și Asia Centrală.

Salut evoluțiile pozitive recente din Orientul Mijlociu, care pot genera o nouă arhitectură de securitate în regiune, extinderea Acordurilor Abraham și crearea condițiilor pentru materializarea Coridorul India–Orientul Mijlociu–Europa.

Închei urând succes celei de-a 14-a ediții a Bucharest Forum. Anticipat felicit Institutul Aspen România pentru cei 20 de ani de activitate remarcabilă, pe care îi va sărbători în 2026", a precizat Nicuşor Dan.