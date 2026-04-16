DCNews Stiri Situație de urgență la Spitalul Pantelimon: A picat instalația de oxigen după ce o persoană a distrus-o și a furat o țeavă. Anunțul Poliției
Data actualizării: 00:06 17 Apr 2026 | Data publicării: 22:12 16 Apr 2026

Situație de urgență la Spitalul Pantelimon: A picat instalația de oxigen după ce o persoană a distrus-o și a furat o țeavă. Anunțul Poliției
Autor: Roxana Neagu

imagine cu doctori, spital Freepik Foto/ imagini cu spital - ilustrative

Gest criminal la Spitalul Pantelimon. O persoană a sărit gardul și a distrus instalația de oxigen.

Update: Defecţiunea a fost remediată. Pacienţii nu au avut de suferit. 

A picat instalația de oxigen a Spitalului Pantelimon. Personalul medical oxigenează, în acest moment, manual pacienții. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis la unitatea medicală o autospecială cu rezerve de oxigen. 

”A fost direcționată la spital o autospecială din cadrul ISU, cu rezerve de oxigen (6 butelii/10l si 7/5l)” a precizat Ministerul Sănătății, care se așteaptă ca defecțiunea să fie remediată rapid, de ordinul minutelor. Managerul spitalului a precizat că pacienții nu au fost afectați. 

Anunțul Poliției

”La data de 16 aprilie 2026, în jurul orei 19.30, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 9 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi spitaliceşti din Sectorul 2, cu privire la faptul că o persoană ar fi provocat distrugeri la un rezervor de oxigen aflat în curtea unităţii. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă” a anunțat Poliția Capitalei. 

Poliția a mai precizat că ”o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalaţiei şi ar fi sustras o ţeavă de aproximativ un metru, precum şi un robinet aferent rezervorului”. 

La acest moment, persoana în cauză este căutată. 

”În cauză, sunt desfășurate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei. Menționăm că în acest moment activitățile sunt în dinamică”, a mai transmis Poliția.

spitalul pantelimon
oxigen
urgenta
