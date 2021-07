Burduja (PNL) a anunțat o serie de victorii în lupta cu primarul Clotilde Armand: Scopul pentru care merită toate atacurile bolșevice

”Pentru multumirea de a lasa in urma un oraș si o tara putin mai bune merita toate amenințările, jignirile si atacurile bolșevice tip kompromat din lume”, a zis Sebastian Burduja

”VICTORIE! IN SECTORUL 1 VOM AVEA PRIMUL CENTRU INTEGRAT PENTRU COPII CU SINDROM DOWN! Uneori nu este plăcut sa spui adevarul. Pentru ca doare si pentru ca riști sa-ti faci dușmani, iar in politica din România “se intra la rupere”, dupa cum ma avertiza recent un coleg de coaliție.

Cu toate acestea, ramân la convingerile mele: adevarul trebuie spus, iar daca tine de treburile publice ale comunității, adevarul trebuie spus public. Fara brizbrizuri. Echipa PNL de la Sectorul 1 nu se va abate niciun milimetru de la aceste principii. Pe de-o parte, este o chestiune care tine de moralitate. Pe de alta parte, tine de impact.

Pentru ca am ales sa spunem adevarul si sa ne implicăm, am reușit deblocarea unor proiecte vitale. Astfel, centrul integrat pentru copii cu Sindrom Down este din nou pe ordinea de zi ordinara a ședinței de consiliu local de saptamana viitoare. Întreaga echipa liberală susține acest demers si se va asigura ca va fi dus la bun sfârșit, fara a mai fi folosit ca instrument de șantaj politic. Vom reveni cu noutăți dupa ședinta de consiliu local, care va fi din nou publica, slava Cerului.

A doua veste buna este ca a fost deblocată investiția de la spitalul Grigore Alexandrescu, unde aștepta de luni de zile dupa o semnătura un proiect de modernizare finanțat de Banca Mondiala. Mulțumiri speciale pentru Adrian Oianu, consilier local PNL, Ramona Porumb, viceprimarul PNL si întreaga echipa liberală, impreuna cu deputatul USRPLUS Emanuel Ungureanu.

Totodata, ca urmare a amendamentelor la bugetul local susținute de PNL, a fost reluată finanțarea spitalelor din sectorul 1. S-a dovedit astfel ca am avut dreptate: legea permite primăriei sectorului 1 sa continue investițiile in cele patru spitale vitale! Iar la următoarea rectificare ne vom asigura că vom crește nivelul finanțărilor pentru a acoperi toate nevoile acestor spitale strategice nu doar pentru sectorul 1, ci pentru întreaga țara. Concluzia? Lucrurile bune cer timp, răbdare si nervi tari. Ele trebuie sa fie dincolo de partizanat politic, jocuri mărunte si orgolii nemăsurate.

Pentru ca politica este despre cetățeni si nevoile lor, nu despre politicieni si imaginea lor. Despre ce lăsam in urma, nu despre goana pe cai albi dupa faimă si like-uri. Pentru multumirea de a lasa in urma un oraș si o tara putin mai bune merita toate amenințările, jignirile si atacurile bolșevice tip kompromat din lume. Din nou si din nou il evoc pe cel mai mare om de stat pe care l-a dat pământul românesc, Ion I. C. Bratianu: “Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se va așeza, după moarte, pe mormânt”. Inainte, impreuna!”, a fost mesajul lui Sebastian Burduja.

Acest articol reprezintă o opinie.