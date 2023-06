"Se numește autorasism, iar noi suntem în ultimul stadiu de boală!" Liviu Mihaiu, cu inima grea când vine vorba de industria filmului. Statul român i-ar fi înşelat aşteptările

"Am fost la Muzeul Cinematografiei din Cluj, făcut de fundația Xantus, în cap cu respectabilul profesor universitar Gabor Xantus și fiul său Aaron Xantus, vechi clan de cineaşti din tată-n fiu. Cei doi au făcut un film despre Emil Racoviță, cel mai mare biolog, speolog și explorator marin la 100 de ani de la expediția navei "Belgica" în Antarctica. Într-una din pozele de mai jos, marele Roald Amundsen, care cucerea Polul Sud în 1911, îl tunde pe Racoviță (bună poză în geam la frizeriile românești). Acum nu anecdota asta e Subiectul, ci cât și cum credeți că a ajutat statul român la facerea unui film de către doi maghiari despre această expediție, singura la care a participat un explorator și savant român!? Ia să vedem dacă ghiciți.. Bravo, ați ghicit!? Rien, nada, nothing, nimic.. De ce? Din același motiv din care tot niște maghiari au făcut două documentare despre Nadia Comăneci și noi nici unul. Fenomenul antropologic se numește "Autorasism", iar noi suntem în ultimul stadiu de boală" a scris, cu gust amar, Liviu Mihaiu pe profilul personal de Facebook.

Muzeul Cinematografiei din Cluj, primul muzeu din România dedicat filmului

Din 10 iunie 2023 poate fi văzut la Casa Tiff, în pivniță, această colecție impresionantă de aparate de proiecție, camere de luat vederi, elemente care țin de tehnica realizării filmului. Cei doi clujeni, tată și fiu, care au reconstituit întregul traseu științific și geografic al marelui savant explorator Emil Racoviță, Gabor și Aron Xantus, au deschis primul muzeu al cinematografiei din România la Cluj-Napoca.

„Ideea înființării acestui muzeu aparține fiului meu Aron, care e cineast și el. El a visat tot acest interior, a conceput și amenajat. Am făcut tot ce a fost posibil ca această galerie superbă să devină primul muzeu al cinematografiei din România. Sperăm că va fi un muzeu trainic, suntem conștienți că suntem la început de drum, suntem perfectibili, nu considerăm că noi am încheiat acest capitol cu deschiderea acestui muzeu, dimpotrivă, începem un drum lung, Dorim să avem proiecții, workshopuri. Clujul are trei facultăți de film cu sute de studenți. Eu am constatat trist de multe ori că acești copii nu au nicio idee de ce s-a întâmplat aici la Cluj sau ce se întâmplă acum la Cluj. Pentru profesioniști este o materie obligatorie”, a spus Xantus Gabor pentru monitorulcj.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News