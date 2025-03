Se mută Kanye West în România? De ce vrea controversatul rapper să plece din America, deși a fost un susținător puternic al lui Trump

Rapperul și producătorul american Kanye West intenționează să obțină o viză de afaceri sau de antreprenoriat în România, Letonia sau Slovacia, considerând că viitorul său în America de Nord este unul incert din cauza numeroaselor controverse publice, scrie tabloidul The U.S. Sun.

Decizia sa vine pe fondul dificultăților financiare și a problemelor de imagine, cauzate de declarațiile și comportamentul său din ultimii ani.

Recent, presa a relatat că investițiile sale imobiliare, evaluate la milioane de dolari, se prăbușesc, iar aceste pierderi afectează și șansele sale de a susține concerte live sau de a recâștiga sponsorii care au încetat colaborarea cu el. În plus, încercările nereușite ale artistului de a achiziționa terenuri în Africa și Europa pentru a organiza festivaluri i-au complicat și mai mult planurile de relansare pe scena internațională.

„Simte că în SUA viitorul său este restricționat din multe puncte de vedere și caută o soluție pentru a-și continua viața și afacerile într-un loc unde să fie apreciat și să se exprime liber. În Statele Unite, simte că toată lumea îi întoarce spatele. Vede Uniunea Europeană ca pe o nouă oportunitate. Se simte binevenit în Europa și este hotărât să-și relocheze și să-și conducă proiectele acolo”, a declarat o sursă apropiată lui West.

Potrivit The U.S. Sun, artistul este „fascinat de Europa” și consideră că soția sa, Bianca Censori, care are origini italiene și cetățenie europeană, ar putea facilita acest proces de relocare.

„Kanye este extrem de determinat să-și găsească o nouă casă în străinătate și să-și atingă obiectivele. Orice țară europeană care îi va oferi viză sau cetățenie va fi binevenită pentru el. Este frustrat de situația sa din SUA, unde simte că nimeni nu mai vrea să colaboreze cu el, dar nu dorește să rămână inactiv”, a declarat consultantul său.

West deține afaceri în industria cosmetică și imobiliară și a câștigat aproximativ 170 de milioane de dolari din colaborarea cu Adidas, unde a lansat propria linie vestimentară și de pantofi sport. În plus, casa sa de producție discografică, GOOD Music, este estimată la 90 de milioane de dolari. Cu toate acestea, relațiile sale cu industria muzicală și a modei au fost grav afectate de declarațiile sale controversate, ceea ce i-a îngreunat semnificativ eforturile de a-și menține imperiul pe care l-a clădit.

Citește și: Stocul adidașilor Yeezy s-a epuizat. Ce pierderi a avut compania după scandalul cu Kanye West

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News