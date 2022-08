Se interzic meditaţiile? Ministrul Sorin Cîmpeanu, informaţii noi despre schimbările la BAC, pregătirea în particular şi scandalul plagiatelor

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a vorbit la Podcastul Observator, cu Mădălina Iacob, despre ce schimbări urmează în învăţământ, mai ales că mai avem mai puţin de o lună până la începerea noului an şcolar.

Sorin Cîmpeanu a vorbit despre modificările din școli, examenul de Bacalaureat, scandalul legii doctoratelor, dar și despre reforma care se conturează acum în sistemul de învăţâmânt românesc. „Trebuie sa avem încredere în profesori și în școală. Având răbdare, vom reuși să deschidem și minți și suflete în așa fel încât aceste legi să fie adoptate în interesul elevilor, în interesul tinerilor acestei țări și, în final, în interesul țării”, a declarat ministrul, potrivit Observator News.

Proiectul “România educată” este în desfășurare deja de 43 de zile, pe parcursul cărora Ministerul a primit mai multe propuneri de îmbunătățire pe care promite să le ia în calcul. Legile privind educația vor avea parte de îmbunătățiri considerabile, venite din partea elevilor, profesorilor sau părinților. Ministrul Educației a precizat: ”Chiar dacă noi nu am reușit să găsim soluția cea mai bună, pe parcursul celor 43 de zile, am primit deja propuneri de îmbunătățire, pe care le-am reținut. Legile vor fi aceleași, dar vor fi îmbunătățite cu propuneri care vin din partea elevilor, studenților, profesorilor și tuturor care consideră că sunt îndreptățiți să se pronunțe și să aducă un plus proiectelor, așa cum au fost ele lansate în dezbaterea publică în data de 13 iulie 2022”.

Ce se întâmplă cu meditaţiile?

Meditațiile nu sunt încurajate de către Ministerul Educației, însă acestea nu pot fi interzise, decât în cazul în care este vorba despre meditații cu propriii elevi ai unui colegiu. „Ministerul Educaţiei nu încurajează sistemul de meditaţii. Dar sistemul de meditaţii există în orice stat al acestei lumi. Din punct de vedere al sistemului de educaţie, este total nerecomandabil, chiar interzis prin lege, să faci meditaţii cu propriii elevi de la clasă”, a declarat ministrul în cadrul podcast-ului Observator. În momentul de față, Ministerul Educației nu deține atribuții de control din acest punct de vedere, ”însă va exista o comisie națională de inspecție școlară care va avea ca obiectiv exact respectarea acestor reguli ce țin de deontologia profesională”.

Noi reguli pentru admitere la liceu. Colegii separate cu admiteri separate

La momentul actual, există 211 colegii naționale în țară iar acestea vor avea dreptul de a decide dacă doresc să organizeze acest tip de concurs propriu, care a fost solicitat de instituțiile de învățământ de-a lungul a 15 ani. Ministrul Educației afirmă: ”Este important să punem în aplicare principiile autonomiei și să lăsăm colegiile să decidă dacă apelează la acest concurs propriu de admitere. Sunt 211 colegii naționale în România. Atunci când vorbim de concurs propriu în colegii, vorbim de susţinerea excelenţei”.

Așadar, un colegiu are dreptul să organizeze un astfel de concurs propriu de admitere, disciplinele fiind cele de la evaluarea națională, limba română și matematică. Însă, ”un colegiu care dorește sa își selecteze elevii care au deja competențe de comunicare în limba engleză, anunțând din timp acest lucru, poate adaugă și o probă de limba engleză”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Regula de bază care trebuie să fie îndeplinită pentru ca un colegiu să poată organiza un astfel de concurs este cea care are în vedere ca examenul de admitere să fie inițiat și finalizat înainte de începerea Evaluării Naționale, ”astfel încât acei elevi care n-ar reuși să ia acest examen de admitere să aibă șansa repartiției prin Evaluarea Națională.”

Noutăţi la BAC

Ministrul Educației a vorbit despre evaluarea digitalizată, atât pentru Bac, cât și pentru evaluarea națională. Acesta susține că lucrările evaluate digital vor ajuta la corectarea mai obiectivă a lucrărilor și va aduce un beneficiu în interesul elevilor. Ministrul Educației spune că ”Am avut anul acesta o evaluare digitalizată care a avut rezultate de excepție la nivel pilot, în două judeţe. Un județ pentru bac, un județ pentru Evaluarea Națională. Nu vor fi încă evaluate digital anul viitor, dar vor fi evaluate digital, în interesul elevilor. Evaluarea va fi mai obiectivă.”

O singură probă obligatorie și una facultativă

Acea probă scrisă ar urma să verifice competenţe de bază, atât la matematică și limba și literatura română, inclusiv gramatică, cât și la istorie și geografie. Structura ar urma să fie astfel: 40% matematică și limba română, 20% istorie și geografie, încă 30% ştiinţe, chimie, fizică, biologie și 10% socio-umane. ”Asta ar urma să fie proba scrisă pentru toate profilurile. Diploma de Bacalaureat este un simplu paşaport pentru intrarea la facultate, nimic altceva. Bacalaureatul trebuie sa demonstreze că ai competențe de bază, de cultură generală. Planurile sunt în lucru și urmează să intre în vigoare în septembrie, 2023”, spune Sorin Cîmpeanu. Elevul va avea dreptul să aleagă o probă pentru competențe avansate, în conformitate cu specializarea sa. Planurile sunt în lucru și urmează sa intre în vigoare în septembrie 2023. Aceste competenţe vor veni însoţite de un certificat de competenţe profesionale care, în plus faţă de diploma de Bac, să le ofere tinerilor și acces pe piața muncii.

Plagiatul, o problemă majoră în rândul doctoranzilor

Ministru Educaţiei declară: ”Plagiatul trebuie să fie aspru sancţionat. În momentul de față avem 18 cazuri de acuzații de plagiat. Diplomele de doctor din România din 1990 și până acum sunt 84.000. Înseamnă că o diplomă din 5000 are probleme, face obiectul unor sesizări de plagiat”. Ministrul a susținut că CNATDCU (Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare) nu a reușit să identifice până acum nici măcar o situație de plagiat: ”CNATDCU n-a făcut deloc o treabă bună. De la înființarea lui și până acum, nu a avut nici măcar o situație de plagiat identificată”, a spus acesta. De asemenea, Sorin Cîmpeanu a recunoscut la podcasturile Observator faptul că este de părere că niciunul dintre miniștrii Educației nu a reușit să ducă învățământul la nivelul la care trebuia.

