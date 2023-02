Se dublează bugetul pentru Rabla: Sistemul nu se prăbușește

Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi de 10 miliarde de lei, în acest an, dublu faţă de cel alocat în 2022, a scris, marţi, pe propria pagină de Facebook, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos.



"Faţă de anul trecut, am dublat bugetul AFM. Ştim că lucrăm bine când un număr cât mai mare de cetăţeni se bucură de programele AFM, sistemul nu se prăbuşeşte, bugetul aprobat nu se epuizează repede, procesăm toate dosarele la timp şi începem programele aprobate. Am promis că vom reforma Administraţia Fondului pentru Mediu când am preluat conducerea Ministerului Mediului. Am început procesul, anul acesta vom descentraliza programul local de casare a maşinilor vechi. Dar ştim foarte bine că reformele nu sunt suficiente, că trebuie mărit bugetul pentru ca tot mai multe persoane să devină beneficiare ale acestor programe. În acest an, bugetul AFM este dublu faţă de anul trecut: 10 miliarde de lei faţă de 5 miliarde de lei cât era în 2022", a subliniat Tanczos.

Barna făcuse deja acest anunţ de la finalul lunii ianuarie





La finele lunii ianuarie a acestui an, ministrul de resort declara că bugetul AFM pentru anul 2023 urmează să fie aprobat până la data de 15 februarie, urmând ca suma alocată pentru programul destinat instalării de panouri fotovoltaice să fie de 3 miliarde de lei, fonduri de care ar urma să beneficieze 150.000 de gospodării, începând din luna martie.



"Am făcut demersurile pentru a pregăti bugetul AFM pentru anul 2023. În cadrul acestui buget, din fondurile GES, Gaze cu Efect de Seră, am alocat o sumă de 3 miliarde de lei pentru a finanţa programul fotovoltaice, Casa Eficientă fotovoltaic, pentru a ajunge la cel puţin 150.000 de beneficiari în 2023. Anul trecut, în decembrie, am finalizat evaluarea dosarelor depuse, sunt 40.000 de gospodării care deja beneficiază de o asemenea finanţare. De la această cifră de 40.000 putem ajunge, în 2023, la 150.000 de beneficiari, în afară de cei 40.000", a spus Barna Tanczos, în cadrul şedinţei de Guvern de atunci, conform Agerpres.

