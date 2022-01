Școlile și grădinițele din Cluj intră în sistem online

Numărul elevilor testați pozitiv s-a dublat la nivel național, iar în prezent 108 unități de învățământ își desfășoară deja activitatea online, scrie cluju.ro.

„Din păcate urmează două săptămâni grele pentru noi toţi, din perspectiva infectării„, a declarat ministrul Educației, luni, la Parlament.

În acest moment sunt 108 şcoli, la nivel naţional, care au trecut în online, faţă de 46 câte erau săptămâna trecută.

Trendul ascendent va trimite școlile în online de săptămâna viitoare

„La nivel naţional, rata de ocupare a paturilor de spital cu pacienţi COVID este încă sunt 40%. Există un singur judeţ care, dacă se păstrează trendul ascendent, şi din păcate urmează două săptămâni grele, pentru noi toţi, din perspectiva infectării.

Trendul ascendent este previzibil, situaţie în care, dată fiind raportarea la ziua de joi, probabil că vom avea, în judeţul Cluj, toate unităţile de învăţământ, şcoli şi grădiniţe, trecute în online, începând de săptămâna următoare”, a mai spus ministrul.

Întrebat de situaţia din Bucureşti, ministrul Educaţiei a răspuns: „Ne raportăm la gradul de ocupare a paturilor destinate pacienţilor COVID, nu paturi ATI, şi Bucureştiul este la 30 şi, departe de 75%, din fericire, şi sperăm să nu ne apropiem de 785% grad de ocupare”.

Emil Boc, întâlnire cu Nicolae Ciucă

Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca, a făcut primele declarații după întâlnirea cu premierul României, Nicolae Ciucă.

"Am avut o întâlnire de două ore cu premierul și, la această întâlnire a asociațiilor, au participat și miniștrii Educației și Dezvoltării. În primul rând, așa cum e frumos, am început cu mulțumiri. În primul rând pentru faptul că și-a respectat premierul angajamentul de a avea periodic întâlniri cu reprezentanții structurilor asociative și este punctual și la timp. Am apreciat faptul că s-au adoptat bugetul de stat și avem acum posibilitatea să adoptăm la timp bugetele locale și, de asemenea, deschiderea în raport cu celelalte ministere.

