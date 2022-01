Emil Boc, culisele discuției cu Nicolae Ciucă. Primarul din Cluj-Napoca a rămas UIMIT / Foto: Captură video Realitatea Plus

Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca, a făcut primele declarații după întâlnirea cu premierul României, Nicolae Ciucă.

"Am avut o întâlnire de două ore cu premierul și, la această întâlnire a asociațiilor, au participat și miniștrii Educației și Dezvoltării. În primul rând, așa cum e frumos, am început cu mulțumiri. În primul rând pentru faptul că și-a respectat premierul angajamentul de a avea periodic întâlniri cu reprezentanții structurilor asociative și este punctual și la timp. Am apreciat faptul că s-au adoptat bugetul de stat și avem acum posibilitatea să adoptăm la timp bugetele locale și, de asemenea, deschiderea în raport cu celelalte ministere.

Emil Boc, despre descentralizare

Ce au solicitat fiecare asociație o să vă spună fiecare. Noi, împreună cu domnul președinte executiv, domnul primar Toma de la Buzău, am prezentat punctul de vedere al AMR-ului. Asociația Municipiilor din România în primul rând a fost, este și rămâne preocupată de realizarea reformelor de modernizare a României. Este cea mai importantă preocupare pe care o avem. Am spus și acolo că o țară se poate conduce bine de la București, dar se poate administra bine doar de aproape. Asta înseamnă că Bucureștiul trebuie să-și păstreze atributul de legiferare și control, iar administrarea efectivă trebuie să aibă loc la nivel local pentru că acolo se cunosc problemele, acolo ai soluțiile, acolo ai reprezentanții statului care pot rezolva problemele împreună cu administrațiile locale. Aici am abordat atât tema descentralizării, cât și tema reorganizării administrativ-teritorială a României, împreună cu domnul Toma.

"Există riscul ca România să piardă bani din PNRR"

Al doilea lucru pe care l-am subliniat în materie de reforme a fost acela care se referă la PNRR. Există riscul ca România să piardă bani din PNRR dacă nu se fac reforme prin PNRR de către miniștri. Victimele colaterale vor fi administrațiile locale. Noi vom pierde banii în concret și atunci l-am rugat pe primul-ministru și pe miniștri de resort să rămână conectați la ceea de ce are nevoie România. Aceste reforme nu sunt făcute undeva din afara României, sunt făcute de România pentru români și care vor face această țară mult mai funcțională, cu beneficii pentru fiecare cetățean, inclusiv în buzunare, în privința banilor. Dacă aceste reforme nu se vor face există riscul evident al blocării fondurilor pe PNRR și cu acele consecințe despre care am vorbit mai devreme.

În al treilea rând, am vorbit pe descentralizare de nevoia concretizării celor 7 domenii de reformă pe: tineret, sport, turism, mediu, cultură, sănătate, educație și agricultură, unde din 2017 procesul s-a blocat și aici e nevoie de intervenție din partea miniștrilor, astfel încât descentralizarea să aibă efectiv loc. Cum se întâmplă asta? De exemplu în materie de tineret și sport, acele tabere școlare, obiective care țin de tineret din orașe și municipii, să fie date la administrațiile locale pentru că se prăbușesc sub privirile oamenilor, nu sunt utilizate.", a declarat Emil Boc în cadrul unei conferințe de presă.

Nicolae Ciucă, după întâlnirea cu primarii



Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a avut, astăzi, o întâlnire de lucru cu reprezentanții administrației publice locale - Uniunea Națională a Consiliilor Județene și Asociațiile Municipiilor, Orașelor și Comunelor din România – în continuarea consultărilor periodice derulate de Guvern.

"Cu această ocazie, au fost analizate stadiile demersurilor de descentralizare și întărire a rolului administrației publice locale, un rol important în reducerea birocrației revenind digitalizării. Șeful Executivului a punctat măsurile luate de Guvern în contextul crizei energetice, în scopul protejării populației, a sectoarelor economice și a instituțiilor publice precum școli, spitale, instituții de cultură, de efectele creșterii prețurilor la energie.

Colaborarea pentru operaționalizarea Planului Național de Redresare și Reziliență a fost între temele abordate în cadrul discuțiilor. Reprezentanții autorităților locale și-au exprimat disponibilitatea de a fi cooptați în consultări legate de implementarea PNRR, astfel încât finanțările să fie cât mai adaptate la nevoile comunităților.

Participanții la întâlnire au menționat că este nevoie de sprijin din partea Guvernului pentru asigurarea cofinanțării proiectelor derulate de comunitățile locale, precum și de punerea la dispoziție a unor rezumate pregătite pentru fiecare componentă în parte, în care să fie cuprinse și exemplificate activitățile eligibile, mecanismul pentru alocarea investițiilor, documentația necesară care să însoțească cererile de finanțare, mecanismul de evaluare și de acceptare a finanțării proiectelor.

De asemenea, a fost subliniată importanța alocării echitabile a finanțărilor între cele patru tipuri de unități administrativ-teritoriale: municipii reședință de județ, municipii, orașe și comune, cât și între regiuni și între județele dintr-o regiune." se arată într-un comunicat transmis de Guvern.

Comitetul Interministerial de Coordonare a PNRR



”România are nevoie de modernizare și dezvoltare echilibrate, astfel încât de investițiile disponibile prin PNRR, dar și prin celelalte fonduri europene și naționale, să beneficieze în mod echitabil și integrat toate comunitățile și toți cetățenii. Consultările noastre permanente au rostul să cunoaștem cât mai bine de ce au nevoie oamenii și să găsim soluții cât mai aproape de așteptările lor și ale comunităților locale”, a afirmat prim-ministrul.



Prim-ministrul a menționat constituirea Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență pentru a accelera reformele și a continua eforturile pentru asigurarea unei bune implementări a acestui amplu program.

”România se înscrie pe o traiectorie de dezvoltare, iar rolul nostru este să ne asigurăm că această cale este ireversibilă. Operaționalizarea PNRR este corelată viziunii integrate ce are în vedere lansarea negocierilor de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică”, a subliniat șeful Executivului.

Alte subiecte abordate în cadrul întâlnirii



"Reprezentanții Guvernului și cei ai organizațiilor administrației locale au menționat importanța Codului Finanțelor Publice Locale, pentru asigurarea predictibilității privind asigurarea surselor de finanțare. Discuțiile au avut în vedere aspectele legate de finanțarea activității de asistență socială și protecția copilului, a mecanismului de decontare a transportului elevilor, a activității de tineret și a centrelor militare.

În ceea ce privește dezvoltarea investițiilor locale, au fost abordate aspecte legate de completarea legii exproprierilor, modificări solicitate de reprezentanții administrației publice locale îndeosebi pentru proiectele privind sistemele de management integrat al deșeurilor. De asemenea, un alt subiect semnalat de reprezentanții autorităților locale s-a referit la Codul silvic, mai exact la soluțiile care să răspundă dificultăților întâmpinate în cazul scoaterii definitive din fondul forestier unor terenuri necesare realizării unor obiective de interes local.

Consultările între Guvern și reprezentanții autorităților locale vor continua în baza mecanismului convenit, respectiv prin întâlniri lunare la nivel de prim-ministru, și periodice, la nivelul ministerelor.

La întâlnire au participat, din partea Guvernului, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mircea Abrudean. Din partea structurilor asociative ale administrației publice locale au participat președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, Adrian Veștea, președintele Asociației Municipiilor din România, Emil Boc, președintele executiv al Asociației Municipiilor din România, Constantin Toma, președintele Asociației Orașelor din România, Adrian Teban, președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici.", se arată în același comunicat de presă.

