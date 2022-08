Scholz, în favoarea extinderii UE și mai mult către est: „Este un avantaj pentru noi”. Cancelarul german vrea și dispariția dreptului de veto

Faptul că Uniunea Europeană continuă să se lărgească spre est este un avantaj pentru noi toţi, a afirmat Scholz într-un discurs la Praga privitor la viitorul Europei.



El a evocat a o Uniune Europeană cu 30 sau 36 de state, mult diferită de Uniunea noastră actuală.



În această Uniune lărgită, diferenţele între statele membre vor creşte în termeni de interese politice, putere economică sau sisteme sociale (...). Acolo unde astăzi este necesară unanimitatea (în sânul UE), riscul ca o singură ţară să le împiedice cu veto-ul său pe celelalte să avanseze creşte cu fiecare nou stat membru, a explicat Olaf Scholz.



În acest context, el a propus o trecere graduală la luarea deciziilor cu majoritate în politica externă comună, dar şi în alte domenii, precum politica fiscală.



Şeful executivului german şi-a reafirmat sprijinul pentru propunerea preşedintelui francez Emmanuel Macron de creare a unei comunităţi politice europene.



Subliniind dimensiunea geopolitică a procesului de extindere a UE, el a afirmat că realpolitik trebuie să însemne implicarea prietenilor şi a partenerilor cu valori comune şi sprijinirea lor pentru a fi puternici în competiţia globală prin cooperare.



Ceea ce lipseşte, totuşi, este un schimb periodic la nivel politic - un forum în care şefii de stat şi de guvern din UE şi partenerii noştri europeni să se întâlnească o dată sau de două ori pe an pentru a discuta probleme cheie care afectează continentul nostru ca întreg, precum securitatea, energia, clima şi conectivitatea, a insistat cancelarul german.



În opinia sa, Europa trebuie să se opună ameninţării reprezentate de autocraţia neoimperialistă.



Chiar acum, ne întrebăm încă o dată unde va duce linia de divizare între această Europă liberă şi o autocraţie neoimperialistă în viitor. Am vorbit despre un punct de cotitură după invadarea Ucrainei de către Rusia în februarie. Atacul brutal asupra Ucrainei este astfel şi un atac asupra ordinii securităţii Europei, a explicat cancelarul Scholz.



El a dat asigurări că Berlinul îşi va menţine sprijinul pentru Ucraina atât timp cât este necesar. În următoarele săptămâni, Germania va trimite arme Kievului.



Potrivit lui, în afară de livrarea de sisteme radar şi drone, Germania ar putea să-şi asume o responsabilitate specială în privinţa consolidării artileriei şi a capacităţilor de apărare aeriană ale Ucrainei, notează Agerpres.

România, tot mai aproape de Schengen, umăr la umăr cu Bulgaria și Croația. Scholz susține

Olaf Scholz consideră că Bulgaria, Croaţia şi România îndeplinesc criteriile de aderare la Spaţiul Schengen, transmite Reuters.

Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni că Bulgaria, Croaţia şi România îndeplinesc criteriile de aderare la Spaţiul Schengen, transmite Reuters.



În textul discursului pe care urmează să îl ţină la reuniunea UE de la Praga, Scholz consemnează că "Schengen este una din cele mai mari realizări ale Uniunii Europene şi trebuie să o protejăm şi să o dezvoltăm. Asta înseamnă, de altfel, închiderea golurilor rămase" şi afirmă că "Croaţia, România şi Bulgaria îndeplinesc toate cerinţele tehnice pentru calitatea de membre cu drepturi depline", otrivit Agerpres.



"Voi acţiona pentru ca ele să devină membre cu drepturi depline", promite cancelarul.

Sondaj: Peste jumătate dintre germani sunt nemulțumiți de Olaf Scholz

O mare parte dintre populației Germaniei pare nemulțumită de cancelarul Olaf Scholz, arată un sondaj recent.

Circa 62% dintre cetăţenii Germaniei sunt nemulţumiţi de guvernul cancelarului Olaf Scholz, potrivit unui sondaj realizat de institutul INSA pentru ziarul Bild am Sonntag, transmite duminică dpa.



Doar 25% dintre respondenţi au declarat că sunt mulţumiţi de Scholz, potrivit sondajului citat, dat publicităţii duminică.



Evaluarea coaliţiei aflate la guvernare - formată din Partidul Social-Democrat (SPD) al lui Scholz, Liber Democraţi (FDP, pro-business) şi Verzi - a fost la fel de negativă: 65% dintre germani s-au declarat nemulţumiţi de activitatea guvernului federal şi doar 27% s-au declarat satisfăcuţi.



Sondajul a vizat obţinerea unei aprecieri generale a activităţii coaliţiei, nu o evaluare asupra unor teme specifice.

Potrivit Bild am Sonntag, într-un sondaj echivalent care a fost realizat la începutul lunii martie, 46% dintre cei chestionaţi s-au declarat mulţumiţi de activitatea lui Scholz, în timp ce 39% au declarat că nu sunt mulţumiţi. Tot atunci, 44% dintre respondenţi au decarat că actuala coaliţie de guvernământ face o treabă bună, iar 43% nu erau de acord cu această apreciere.



Agenţia dpa menţionează că executivul german sub conducerea lui Scholz s-a confruntat cu mai multe provocări, între care creşterea nivelului de trai şi a preţurilor la energie, consecinţe ale războiului declanşat de Rusia în Ucraina.



Sondajul INSA a fost realizat la 19 august pe un eşantion reprezentativ de 1.002 persoane, la cererea Bild am Sonntag.

