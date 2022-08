Sondaj: Peste jumătate dintre germani sunt nemulțumiți de Olaf Scholz 

Circa 62% dintre cetăţenii Germaniei sunt nemulţumiţi de guvernul cancelarului Olaf Scholz, potrivit unui sondaj realizat de institutul INSA pentru ziarul Bild am Sonntag, transmite duminică dpa.



Doar 25% dintre respondenţi au declarat că sunt mulţumiţi de Scholz, potrivit sondajului citat, dat publicităţii duminică.



Evaluarea coaliţiei aflate la guvernare - formată din Partidul Social-Democrat (SPD) al lui Scholz, Liber Democraţi (FDP, pro-business) şi Verzi - a fost la fel de negativă: 65% dintre germani s-au declarat nemulţumiţi de activitatea guvernului federal şi doar 27% s-au declarat satisfăcuţi.



Sondajul a vizat obţinerea unei aprecieri generale a activităţii coaliţiei, nu o evaluare asupra unor teme specifice.

Cifrele s-au înrăutățit pentru Scholz de la ultimul sondaj





Potrivit Bild am Sonntag, într-un sondaj echivalent care a fost realizat la începutul lunii martie, 46% dintre cei chestionaţi s-au declarat mulţumiţi de activitatea lui Scholz, în timp ce 39% au declarat că nu sunt mulţumiţi. Tot atunci, 44% dintre respondenţi au decarat că actuala coaliţie de guvernământ face o treabă bună, iar 43% nu erau de acord cu această apreciere.



Agenţia dpa menţionează că executivul german sub conducerea lui Scholz s-a confruntat cu mai multe provocări, între care creşterea nivelului de trai şi a preţurilor la energie, consecinţe ale războiului declanşat de Rusia în Ucraina.



Sondajul INSA a fost realizat la 19 august pe un eşantion reprezentativ de 1.002 persoane, la cererea Bild am Sonntag.

Scholz, vizat de o anchetă

Cancelarul german Olaf Scholz urmează să depună mărturie în faţa parlamentarilor din Hamburg, vineri, în legătură cu rolul său în perioada când era primar al oraşului-stat din nordul ţării în combaterea fraudelor fiscale, caz ce riscă să îi afecteze imaginea în contextul în care el încearcă să combată crize multiple, informează Reuters.



Potrivit schemei de fraudă fiscală respective, bănci şi investitori tranzacţionează rapid acţiuni ale unor companii în jurul datei de achitare a dividendelor, permiţând diverselor părţi să solicite în mod ilegal dividende şi rambursări.



Schema, în prezent închisă, a căpătat o dimensiune politică în Hamburg din cauza pasivităţii autorităţilor în mandatul primarului Olaf Scholz.



Banca locală Warburg, care are un rol important în al doilea mare oraş din Germania, a fost nevoită în final să plătească o factură fiscală în valoare de 50 de milioane de euro după ce Ministerul de Finanţe federal a intervenit.



Cazul ameninţă să submineze poziţia cancelarului Scholz chiar dacă el încearcă să îşi menţină coaliţia guvernamentală pe fondul amplificării nemulţumirii populaţiei din cauza creşterii preţului energiei, mai ales ca urmare a războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei la finalul lunii februarie, relatează Agerpres.

Scholz, care a respins toate sugestiile privind un eventual comportament necorespunzător din partea sa în tratarea acestei chestiuni, se va prezenta la ora locală 14:00 (12:00 GMT) pentru o audiere în faţa comisiei de anchetă a parlamentului local din Hamburg.



Aceasta este o chestiune de acum doi ani şi jumătate. Nenumărate dosare au fost analizate, nenumăraţi oameni au fost audiaţi. Rezultatul este mereu: nu a existat influenţă politică, a afirmat recent Olaf Scholz.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News