Schimbare pe piața chiriilor din România! Situație pe județe

Piața imobiliară este știută pentru volatilitatea de care dă dovadă, mai ales dacă vorbim de la o lună la alta. Comportamentul pieței poate fi analizat din mai multe perspective, platformele dedicate imobiliarelor putând avea, și ele, un rol important în analiza evoluției acestui sector.

Astfel, potrivit lui Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare, „În luna octombrie a acestui an, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, s-au înregistrat cu 17% mai multe interacțiuni între chiriași și cei care publică anunțuri de închiriere” pe rețelele dedicate imobiliarelor

Se mai poate observa, potrivit lui Răzvan Ceapă, că în luna octombrie a.c. comparativ cu luna septembrie a acestui an, „numărul de contactări a fost în scădere, iar anunțurile au fost afișate mai mult timp pe site (+11%)”, lucru care înseamnă că cei care doreau un imobil sub regimul chiriei au încheiat tranzacții mai lent cu agenții sau proprietarii.

„Prețurile solicitate pe Storia pentru chiriile din cele 10 orașe analizate, respectiv orașele cu cele mai multe anunțuri de pe platformă, au înregistrat o creștere de 16% de la un an la altul (octombrie 2023 vs. octombrie 2022), în timp ce prețurile solicitate de la o lună la alta (octombrie 2023 vs. septembrie 2023) au crescut, în medie, cu 7%.”, a mai precizat Răzvan Ceapă.

Trecută perioada de vârf a a sezonului de închirieri, piața imobiliară rămâne dinamică, fiind subliniate clare diferențe între orașele unde proprietarii își pun la bătaie imobilele. Cu toate acestea, perioada imediat următoare ar putea oferi o șansă de adaptare în ceea ce privește tranziția la noul context al pieței:

„Analizând cele mai recente date, am observat că am depășit perioada de vârf a sezonului de închirieri, ceea ce conduce la o corectare firească a cererii, manifestată printr-o scădere treptată de la o lună la alta și o temperare ușoară a creșterilor de prețuri. Cu toate acestea, piața imobiliară rămâne dinamică, evidențiind variații semnificative între diferite orașe sau sectoare ale Capitalei. Această perioadă de tranziție oferă atât chiriașilor, cât și proprietarilor o oportunitate de a evalua și ajusta strategiile lor pentru închirieri, adaptându-le la noul context al pieței” a completat Răzvan Ceapă.

CLUJ-NAPOCA

În luna octombrie a.c., prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor s-au menținut constante față de cele din luna anterioară, în timp ce prețurile pentru închirierea apartamentelor cu două și trei camere au crescut cu 4%.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 9% în cazul garsonierelor, cu 12% în cazul apartamentelor cu trei camere și cu 15% pentru apartamentele cu două camere.

IAȘI

Față de luna septembrie, prețurile medii solicitate în octombrie a.c. au rămas constante în cazul apartamentelor cu trei camere, în timp ce prețul apartamentelor cu două camere a crescut cu 2%, iar prețul pentru închirierea garsonierelor a crescut cu 7%.

Comparativ cu luna octombrie 2022, prețurile medii solicitate au stagnat în cazul apartamentelor cu trei camere și au crescut cu 13% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 23% în cazul garsonierelor.

Astfel, în luna octombrie a.c. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 320 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 450 de euro, iar apartamentele cu trei camere se închiriază cu un preț mediu de 500 de euro.

BRAȘOV

În luna octombrie a.c., comparativ cu luna anterioară, prețurile medii solicitate pentru închiriere au crescut cu 1% în cazul apartamentelor cu trei camere, cu 4% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 7% în cazul garsonierelor.

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 9% pentru apartamentele de trei camere și cu 19% în cazul garsonierelor și apartamentelor cu două camere.

Astfel, în luna octombrie a.c. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 322 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 600 de euro.

CONSTANȚA

În luna octombrie a.c., prețurile garsonierelor și apartamentelor cu două și trei camere au stagnat față de luna septembrie a.c.

Comparativ cu anul trecut, prețul mediu al chiriilor a crescut cu 13% la categoria apartamentelor cu două camere, cu 19% la garsoniere și cu 20% la apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna octombrie a.c. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 450 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 600 de euro.

TIMIȘOARA

În luna octombrie a.c., prețurile garsonierelor și apartamentelor cu două și trei camere au stagnat față de luna septembrie a.c.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, chiriile medii sunt mai ridicate în cazul garsonierelor (+9%), dar și al apartamentelor cu două camere (+14%) și al celor cu trei camere (13).

Astfel, în luna octombrie a.c. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 250 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 450 de euro.

SIBIU

În Sibiu, prețurile medii de închiriere solicitate în luna octombrie a.c. au înregistrat creșteri în cazul garsonierelor (9%), apartamentelor cu două camere (1%) și apartamentelor cu trei camere (10%), comparativ cu luna septembrie a.c.

Față de luna octombrie a anului trecut, prețurile medii solicitate pentru închiriere au crescut pe toate categoriile de apartamente – cu 30% pentru garsoniere, cu 17% pentru apartamentele cu două camere și cu 11% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Astfel, în luna octombrie a.c. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 375 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 500 de euro.

ORADEA

Comparativ cu luna septembrie a.c., prețurile medii solicitate în luna octombrie a.c. pentru închiriere au scăzut în cazul apartamentelor cu trei camere (-1%), au rămas constante în cazul apartamentelor cu două camere și au crescut cu 1% în cazul garsonierelor.

Față de luna octombrie a anului trecut, prețurile medii solicitate au crescut în cazul garsonierelor (+25%), apartamentelor cu două camere (+17%) și în cazul apartamentelor cu trei camere (+21%).

Astfel, în luna octombrie a.c. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 200 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 350 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 398 de euro.

CRAIOVA

În luna octombrie a.c. prețurile medii au scăzut în cazul apartamentelor cu trei camere (-2%), în timp ce prețul apartamentelor cu două camere a stagnat, iar cel al garsonierelor a crescut (+4%).

Față de luna octombrie a anului trecut, prețurile medii solicitate au crescut în cazul garsonierelor (+13%), apartamentelor cu două camere (+15%) și în cazul apartamentelor cu trei camere (+5%).

Astfel, în luna octombrie a.c. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 261 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 350 de euro, iar cele cu trei camere se închiriază cu 420 de euro.

ARAD

Față de luna septembrie a.c., prețurile medii solicitate în octombrie a.c. au rămas constante în cazul apartamentelor cu două și trei camere, în timp ce prețul garsonierelor a crescut cu 3%.

Comparativ cu luna octombrie 2022, prețurile medii solicitate au crescut la toate categoriile de locuințe, astfel: garsoniere (+22%), apartamente cu două camere (+10%), apartamente cu trei camere (+14%).

Astfel, în luna octombrie a.c. prețul mediu de închiriere al garsonierelor a ajuns la 195 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere se închiriază, în medie, cu 330 de euro, iar apartamentele cu trei camere se închiriază cu un preț mediu de 400 de euro.

Analiza a fost realizată de Storia.ro.

