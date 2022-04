Șansele lui Le Pen, puse în pericol de legăturile acesteia cu Vladimir Putin. „Le Pen nu-și mai permite să fie văzută la fel de aproape de Rusia”

Când Rusia a început invazia Ucrainei, la sfârșitul lunii februarie, liderul francez de extremă dreapta Marine Le Pen s-a alăturat corului vocilor internaționale care condamnau agresiunea.

Asta s-a întâmplat cu doar șase săptămâni înainte ca ea să ajungă pe locul al doilea în primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța și să se califice pentru al doilea tur de scrutin împotriva actualului președinte, Emmanuel Macron.

„Niciun motiv nu poate justifica lansarea unei operațiuni militare împotriva Ucrainei de către Rusia, care distruge echilibrul păcii în Europa și care trebuie condamnată fără ambiguitate”, a scris liderul RN, într-un comunicat de presă.

Le Pen a adăugat că acțiunile militare trebuie să înceteze imediat.

Ea a mai spus presei franceze că este „natural” ca Franța să primească refugiați ucraineni.

Dar aceste cuvinte au fost în contrast puternic cu apropierea istorică a lui Le Pen de Vladimir Putin.

Liderul rus o primise la Kremlin în 2017, cu câteva săptămâni înaintea ultimelor alegeri prezidențiale din Franța. Fotografia strângerii lor de mână apare într-unul dintre pliantele actuale ale campaniei Le Pen, tipărite înainte de război și eliminate ulterior.

Le Pen is Putin's puppet in his all-out war on the West, b/c she wants to destabilise NATO & EU.

It's crucial that all progressives support Macron for the second round of the presidential election.

After Trump and Brexit, we cannot afford a third defeat in our war against Putin. pic.twitter.com/bMOFBZjxuq