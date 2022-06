Sandra Bullock renunță la actorie. "Sunt epuizată. Nu vreau să fiu datoare programului nimănui"

Sandra Bullock este gata pentru o pauză și spune că se va lăsa de actorie pentru o perioadă de timp. Actrița din „Orașul pierdut” a dezvăluit recent într-un interviu pentru The Hollywood Reporter că se simte „atât de extenuată” și este pregătită să revină la viața alături de cei doi copii ai săi, Louis și Laila.

"Nu vreau să fiu datoare cu programul nimănui, în afară de al meu.", a spus Bullock săptămâna trecută.

"Sunt atât de epuizată. Sunt atât de obosită și nu sunt capabilă să iau decizii sănătoase și inteligente și știu asta.", a mai spus Bullock.

Întrebată fiind cât timp plănuiește să ia pauză de la actorie și când ar putea reveni, aceasta a răspuns: "Chiar nu știu".

"Munca a fost întotdeauna constantă pentru mine și am fost atât de norocoasă.", a adăugat Sandra Bullock. „Mi-am dat seama că poate devenea cârja mea.”

Actrița a mai spus că munca o făcea să se simtă ca și cum "deschidea frigiderul tot timpul și se uita după ceva ce nu era niciodată în frigider". "Mi-am spus: "Încetează să cauți asta aici pentru că nu există aici. O ai deja. Stabilește-o, găsești-o și fii în regulă cu lipsa muncii pentru a te valida"," a mai spus actrița, scrie HuffPost.

Sandra Bullock: Mă îngrozesc când vine vorba de presă

Fiind o actrița foarte cunoscută, Sandra Bullock a fost mereu în atenția presei, dar actrița a mărturisit că nu îi place deloc acest lucru. De altfel, acrtița a spus și înainte că ar vrea să aibă mai mult timp pentru ea.



"Mă îngrozesc când vine vorba de presă, când vine vorba de a fi în public și când vine vorba de a face o ședință foto.", a mai spus Sandra Bullock.

"Pur și simplu mă prăbușesc. Nu mă pricep la asta, dar ceea ce îmi place este să lucrez în tandem cu oamenii pentru a crea ceva.", a mai spus ea.



"Vreau să fiu acasă", a spus Bullock pentru "Sunday Morning" de la CBS în martie. "Așa că nu fac niciun favor nimănui care investește într-un proiect dacă spun: "Vreau doar să fiu acasă". Pentru că alergam mereu, alergam mereu la următorul lucru. Vreau doar să fiu prezentă și responsabilă pentru un lucru."

Filmul pe care Sandra Bullock regretă că l-a făcut: L-au văzut cinci oameni. Patru erau copii de 12 ani

Sandra Bullock a mărturisit care este filmul în care regretă că a jucat.

„Există un film la care nu a venit nimeni și încă îmi e rușine că am jucat în el. Se numește Speed 2. Am mai vorbit despre el. Nu are sens. Acțiunea este concentrată pe o barcă lentă care merge încet spre o insulă. Este un film pe care mi-aș fi dorit să nu-l fac. Au venit foarte puțini fani”, a răspuns actrița în vârstă de 57 de ani într-un interviu.

Aceasta spune că filmul a fost văzut de cel care o intervieva, dar şi de alţi "patru copii în vârstă de 12 ani care priveau barca lentă care mergea spre insula minusculă”.

Filmul din 1997, în care Sandra Bullock a jucat alături de Jason Patric, spune povestea lui Annie (Bullock) și a iubitului ei Jack Traven (Jason), care încearcă să oprească o navă de croazieră din Caraibe, pe care se aflau în vacanță, să nu se prăbușească într-un port petrolier. Vezi mai mult AICI.

