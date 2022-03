Filmul pe care Sandra Bullock regretă că l-a făcut: L-au văzut cinci oameni. Patru erau copii de 12 ani

„Există un film la care nu a venit nimeni și încă îmi e rușine că am jucat în el. Se numește Speed 2. Am mai vorbit despre el. Nu are sens. Acțiunea este concentrată pe o barcă lentă care merge încet spre o insulă. Este un film pe care mi-aș fi dorit să nu-l fac. Au venit foarte puțini fani”, a răspuns actrița în vârstă de 57 de ani într-un interviu.

Aceasta spune că filmul a fost văzut de cel care o intervieva, dar şi de alţi "patru copii în vârstă de 12 ani care priveau barca lentă care mergea spre insula minusculă”.

Filmul din 1997, în care Sandra Bullock a jucat alături de Jason Patric, spune povestea lui Annie (Bullock) și a iubitului ei Jack Traven (Jason), care încearcă să oprească o navă de croazieră din Caraibe, pe care se aflau în vacanță, să nu se prăbușească într-un port petrolier, scrie Film Now.

Keanu Reeves a refuzat rolul

„La acea vreme, am refuzat scenariul. Îmi doream foarte mult să lucrez cu Sandra Bullock, îmi plăcea să îl interpretez pe Jack Traven și îmi plăcea Speed, dar un transatlantic? Nu aveam nimic împotriva artiștilor implicați, dar în acel moment am avut senzația că pur și simplu filmul nu are sens”, a spus el, pentru CNN.

Actorul Keanu Reeves a donat 70% din salariul său de la „Matrix” pentru cercetări în domeniul leucemiei

Actorul Keanu Reeves a donat 70% din salariul său de la primul film „Matrix”, lansat în 1999, pentru a ajuta la cercetări contra leucemiei, adică în jur de 30 de milioane de dolari, scrie site-ul Lad Bible.

Lupta contra leucemiei l-a afectat pe Keanu Reeves. Este o boală cu care s-a confruntat timp de un deceniu sora lui mai mică, Kim. Diagnosticată în 1991, boala a intrat în remisie în 2001.

Actorul, întotdeauna discret cu acţiunile sale caritabile, şi-a înfiinţat propria fundaţie pentru a ajuta spitalele de copii şi pentru a susţine cercetări în domeniul cancerului.

De asemenea, Keanu Reeves a renunţat la părţi semnificative din salariu pentru a permite altor membri ai distribuţiei şi ai echipei să beneficieze de un buget mai mare. Contractul său pentru continuările „Matrix" a inclus o reducere semnificativă a salariului, astfel încât mai mulţi bani să poată fi disponibili pentru costume şi lucrătorii cu efecte speciale.

