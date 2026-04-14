Sanchez surprinde la Beijing: 19 acorduri și un mesaj clar despre China
Data actualizării: 14:20 14 Apr 2026 | Data publicării: 14:19 14 Apr 2026

Sanchez surprinde la Beijing: 19 acorduri și un mesaj clar despre China
Autor: Dana Mihai

Foto: Captură video

Pedro Sanchez a susținut la Beijing rolul Chinei în stabilitatea globală și a anunțat 19 acorduri pentru consolidarea relațiilor economice bilaterale.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a apărat rolul Chinei ca actor-cheie în stabilitatea internațională și în căutarea păcii în Orientul Mijlociu, în timpul unei vizite la Beijing, marți, anunțând totodată 19 acorduri bilaterale menite să consolideze relațiile economice dintre cele două țări, potrivit Euronews.

Apel pentru pace în Orientul Mijlociu

În cadrul unei conferințe de presă după întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping, Sanchez a confirmat lansarea unui "dialog strategic" cu Beijingul și a subliniat că China ar trebui să vadă Spania și Europa drept "parteneri" pentru investiții și cooperare.

Dintre acordurile anunțate, o duzină sunt legate de economie și vizează intensificarea relațiilor comerciale dintre cele două state.

Sanchez a insistat asupra orientării pro-europene a politicii externe a Spaniei și a cerut Uniunii Europene să adopte o abordare pragmatică în relația cu China.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu, ziua 46: Trump susține că Iranul încă vrea un acord. Ce a cerut Teheranul la negocierile de la Islamabad

„Spania este o țară profund pro-europeană”, a spus el, adăugând că este posibilă consolidarea relațiilor cu Beijingul, protejând în același timp interesele europene și ordinea internațională.

Sanchez a cerut, de asemenea, o implicare mai mare a Chinei în ordinea mondială și în rezolvarea marilor conflicte.

El i-a transmis lui Xi că Beijingul ar trebui să joace un rol activ în căutarea păcii în Orientul Mijlociu.

Apelul liderului spaniol pentru o soluție diplomatică coincide cu mesajele recente ale lui Xi.

Avertisment privind dreptul internațional

Președintele chinez a cerut o încetare a focului "cuprinzătoare și durabilă" în Orientul Mijlociu, subliniind că soluția crizei trebuie găsită prin mijloace politice și diplomatice.

Xi a susținut respectarea suveranității și integrității teritoriale a țărilor din regiune și a avertizat împotriva aplicării selective a dreptului internațional, afirmând că acesta nu poate fi aplicat "când este convenabil și ignorat când nu este".

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Fereastră de oportunitate pentru parcursul european al Republicii Moldova. Victor Negrescu, demers după rezultatul alegerilor din Ungaria
Publicat acum 9 minute
Sanchez surprinde la Beijing: 19 acorduri și un mesaj clar despre China
Publicat acum 12 minute
Leul s-a apreciat în raport cu principalele valute. Aurul, ușor în creștere
Publicat acum 30 minute
România, cele mai mari tarife la energie din UE. Elena Cristian, previziune pentru finalul anului 2026
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 2 ore si 30 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 3 ore si 43 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 5 ore si 32 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
Publicat acum 7 ore si 1 minut
Horoscop 14 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close