Sanchez surprinde la Beijing: 19 acorduri și un mesaj clar despre China

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a apărat rolul Chinei ca actor-cheie în stabilitatea internațională și în căutarea păcii în Orientul Mijlociu, în timpul unei vizite la Beijing, marți, anunțând totodată 19 acorduri bilaterale menite să consolideze relațiile economice dintre cele două țări, potrivit Euronews.

Apel pentru pace în Orientul Mijlociu

În cadrul unei conferințe de presă după întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping, Sanchez a confirmat lansarea unui "dialog strategic" cu Beijingul și a subliniat că China ar trebui să vadă Spania și Europa drept "parteneri" pentru investiții și cooperare.

Dintre acordurile anunțate, o duzină sunt legate de economie și vizează intensificarea relațiilor comerciale dintre cele două state.

Sanchez a insistat asupra orientării pro-europene a politicii externe a Spaniei și a cerut Uniunii Europene să adopte o abordare pragmatică în relația cu China.

„Spania este o țară profund pro-europeană”, a spus el, adăugând că este posibilă consolidarea relațiilor cu Beijingul, protejând în același timp interesele europene și ordinea internațională.

Sanchez a cerut, de asemenea, o implicare mai mare a Chinei în ordinea mondială și în rezolvarea marilor conflicte.

El i-a transmis lui Xi că Beijingul ar trebui să joace un rol activ în căutarea păcii în Orientul Mijlociu.

Apelul liderului spaniol pentru o soluție diplomatică coincide cu mesajele recente ale lui Xi.

Avertisment privind dreptul internațional

Președintele chinez a cerut o încetare a focului "cuprinzătoare și durabilă" în Orientul Mijlociu, subliniind că soluția crizei trebuie găsită prin mijloace politice și diplomatice.

Xi a susținut respectarea suveranității și integrității teritoriale a țărilor din regiune și a avertizat împotriva aplicării selective a dreptului internațional, afirmând că acesta nu poate fi aplicat "când este convenabil și ignorat când nu este".