S-a aflat al cui e cadavrul găsit pe câmp, în Constanța

Oamenii legii au aflat al cui este cadavrul găsit pe un câmp din Constanța.

Bărbatul al cărui cadavru a fost găsit miercuri, 17 septembrie, pe câmp, în apropierea localităţii Cumpăna, a fost identificat de poliţişti. Potrivit oamenilor legii, este vorba despre o persoană de 76 de ani, din municipiul Constanţa, dispărută de la domiciliu.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanța a transmis că în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit identitatea persoanei decedate, un bărbat de 76 de ani, din municipiul Constanţa. El a fost reclamat, la data de 7 septembrie, ca fiind plecat de la domiciliu.



"Din investigaţiile medico-legale a reieşit faptul că decesul nu a fost violent", se menţionează în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Cadavrul bărbatului a fost găsit de un trecător





Cercetările poliţiştilor în acest caz sunt în derulare.



Cadavrul unui bărbat, în stare de descompunere, a fost găsit miercuri pe câmp, în extravilanul comunei Cumpăna, de un cetăţean care a alertat autorităţile printr-un apel la numărul unic de urgenţe 112.

