Descoperire macabră în Constanța: Cadavrul unui bărbat, găsit pe un câmp

Un cadavru aflat în stare avansată de descompunere a fost descoperit miercuri pe un câmp situat în apropierea localității Cumpăna, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Potrivit sursei citate, în jurul orei 14:45, un bărbat a sunat la numărul unic de urgență 112 și a semnalat prezența unui corp neînsuflețit pe câmpul din extravilanul comunei. Polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică s-au deplasat imediat la fața locului.

A fost deschis un dosar penal

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un cadavru de sex bărbătesc, în stare de descompunere", a transmis IPJ Constanţa, relatează Agerpres.

Oamenii legii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru stabilirea identității victimei.

