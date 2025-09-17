Data publicării:

Descoperire macabră în Constanța: Cadavrul unui bărbat, găsit pe un câmp

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Foto cu rol ilustrativ: Freepik

Cadavrul unui bărbat, în stare de descompunere, a fost găsit miercuri pe câmp, în apropierea localităţii Cumpăna.

Un cadavru aflat în stare avansată de descompunere a fost descoperit miercuri pe un câmp situat în apropierea localității Cumpăna, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

Potrivit sursei citate, în jurul orei 14:45, un bărbat a sunat la numărul unic de urgență 112 și a semnalat prezența unui corp neînsuflețit pe câmpul din extravilanul comunei. Polițiștii din cadrul Serviciului Municipal de Ordine și Siguranță Publică s-au deplasat imediat la fața locului.

A fost deschis un dosar penal

 

"Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un cadavru de sex bărbătesc, în stare de descompunere", a transmis IPJ Constanţa, relatează Agerpres.

Oamenii legii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru stabilirea identității victimei.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Minoră de 13 ani, violată de un vecin. Bărbatul o invitase să-i dea un pahar cu apă
17 sep 2025, 19:12
Escrocherie de 235.000 de lei: Cum a păcălit un tânăr de 29 de ani o femeie de 45
17 sep 2025, 18:51
Descoperire macabră în Constanța: Cadavrul unui bărbat, găsit pe un câmp
17 sep 2025, 18:09
Asasinarea lui Charlie Kirk. George Maior, fost ambasador în SUA, a explicat climatul social care generează violență în SUA - VIDEO
17 sep 2025, 17:13
Fiul lui Ilie Dumitrescu, arestat preventiv, după ce expertiza INML a stabilit că a consumat cocaină
17 sep 2025, 16:06
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
17 sep 2025, 13:03
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Fetiță de 5 ani, rănită de un lup în Neos Marmaras, din Sithonia
16 sep 2025, 20:27
Ce pedeapsă riscă fiul lui Ilie Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină
16 sep 2025, 20:22
Ești nostalgic după comunism? Se cer măsuri ferme în combaterea "asaltului online"
16 sep 2025, 19:02
Bucureștiul, orașul orelor pierdute în trafic
16 sep 2025, 17:55
O femeie din Bistriţa-Năsăud, bătută de soț, cu ordinul de protecție în mână
16 sep 2025, 17:24
Tragedie în Piatra Neamț: Un adolescent de 15 ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă electrică
16 sep 2025, 16:17
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
16 sep 2025, 14:08
Veste bună pentru planetă: Stratul de ozon ar putea reveni la nivelul din anii ’80 până în 2050
16 sep 2025, 09:38
Polițiștii au mult timp liber
15 sep 2025, 23:22
O româncă, gonită din Veneția după ce a înotat în Canalul Grande
15 sep 2025, 22:42
Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"
15 sep 2025, 21:41
Patronul Fly Lili, Jurgen Faff, reținut pentru evaziune fiscală de 12 milioane lei - FOTO
15 sep 2025, 20:03
Bărbat reținut după ce a furat bani din două cutii ale milei de la Mănăstirea Piatra Craiului
15 sep 2025, 19:47
Un copil de 4 ani a fost salvat de un polițist prin manevre de resuscitare
15 sep 2025, 19:25
Fiul lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție, după ce a provocat un accident cu o persoană rănită
15 sep 2025, 19:05
Cel mai scump condiment din lume pune Bulgaria pe harta mondială. Se află în top trei
15 sep 2025, 18:49
Nepotul lui Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, a fost reținut
15 sep 2025, 17:09
Adio, ștampile pe pașaport. Ce înseamnă pentru călători noul sistem EES
15 sep 2025, 15:33
Cât câștigă șefii de la Otopeni, unul dintre cele mai hulite aeroporturi din România. Sinteza declarațiilor de avere
16 sep 2025, 14:43
Românii vor ca statul să intervină mai mult în economie. Cum se poziționează cetățenii în bătălia tradiționalism vs. progresism
15 sep 2025, 10:31
BNR va lansa o nouă monedă din argint /foto în articol
15 sep 2025, 08:28
Avion cu 190 de persoane la bord a derapat de pe pistă. Pilotul Cezar Osiceanu arată ce s-a întâmplat
14 sep 2025, 22:46
Dacă ai o pisică, trebuie să citești asta! Ce se întâmplă în creierul tău de fiecare dată când toarce
13 sep 2025, 14:53
Plafonarea prețurilor la alimentele de bază NU va fi prelungită de la 1 octombrie
13 sep 2025, 10:26
Un elev de 12 ani ar fi făcut infarct la școală, la finalul orelor, în timp ce își aștepta mama
13 sep 2025, 08:14
Șacalul, tot mai prezent în România. Un specialist WWF demontează miturile despre acest animal: A făcut un mare serviciu omului
12 sep 2025, 23:05
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
12 sep 2025, 17:52
Un buzoian, trimis în judecată după ce a încercat să-și omoare de două ori fostul socru: L-a otrăvit și apoi i-a tăiat frânele
12 sep 2025, 16:39
Nouă alertă alimentară în România! Condimentul retras din magazine - Foto în articol
12 sep 2025, 15:50
Caz șocant în Călărași: Tânără de 21 de ani, sechestrată și bătută timp de 5 zile de propriul iubit
12 sep 2025, 15:29
Combinatul siderurgic din Hunedoara oprește definitiv activitatea
12 sep 2025, 15:00
O creangă groasă desprinsă dintr-un copac a făcut prăpăd în Brăila. Două persoane au fost rănite
12 sep 2025, 11:42
„Am uitat să scot portfardul”. Explicație halucinantă a femeii care a intrat cu cuțitele în Parlament. Scenariul unui expert în securitate: ce urmărea, de fapt
12 sep 2025, 10:15
Oana Țoiu gafează din nou: Niciun mesaj de condoleanțe din partea României după asasinarea lui Charlie Kirk
12 sep 2025, 12:22
Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot
11 sep 2025, 18:35
Site fals al noii cărți electronice de identitate, blocat de autorități. Românii, avertizați să nu acceseze platforme-fantomă
11 sep 2025, 18:07
Sute de locuri de parcare și un heliport SMURD la Spitalul Județean Galați
11 sep 2025, 12:21
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
11 sep 2025, 12:43
Ce a pățit un șofer din Bihor, după ce a fost filmat gonind în spatele unei ambulanțe în misiune
11 sep 2025, 11:47
Misterul unei crime înfiorătoare din Buzău, rezolvat după 23 de ani. Criminalul a fost prins
11 sep 2025, 11:44
Ce sunt dronele Gerbera, „instrumentele ieftine” ale Rusiei: detalii noi după incidentul din Polonia
11 sep 2025, 10:49
Rezerviștii din aceste două județe ale României, convocați la unitățile MApN
11 sep 2025, 09:49
Spitalul Clinic Județean Galați, în plină modernizare
10 sep 2025, 15:55
Descoperire șocantă în munții Ceahlău. Un turist a găsit un schelet uman care ar data de peste 20 de ani
10 sep 2025, 15:42
Update: Alexandru Bălan, acuzat de trădare, arestat pentru 30 de zile
10 sep 2025, 12:19
Cele mai noi știri
acum 6 minute
Cum poate educația să transforme România într-un hub al inovației? Senatorul Irineu Darău propune reforme mari în ministere
acum 19 minute
Noile terapii pentru cancer care prelungesc viața pacienților. Dr. Lucia Stănculeanu explică - VIDEO
acum 22 de minute
Decizii inevitabile pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
acum 22 de minute
Meciurile serii în Champions League: Bayern - Chelsea și Ajax - Inter / Live score
acum 41 de minute
Ministrul Apărării, declarații de ultimă oră, după exerciţiul cu rezervişti din Sibiu şi Mureş
acum 45 de minute
Minoră de 13 ani, violată de un vecin. Bărbatul o invitase să-i dea un pahar cu apă
acum 1 ora 3 minute
Descinderi în Germania. Mai mulți militari și un polițist sunt acuzați că fac parte dintr-un grup armat de extremă dreapta
acum 1 ora 6 minute
Escrocherie de 235.000 de lei: Cum a păcălit un tânăr de 29 de ani o femeie de 45
Cele mai citite știri
pe 16 Septembrie 2025
Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul
pe 16 Septembrie 2025
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
pe 16 Septembrie 2025
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
acum 6 ore 54 minute
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
pe 16 Septembrie 2025
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel