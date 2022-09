Ruşii nu mai pot lua smartphone-uri şi echipamente radar din Uniunea Europeană. Noi sancţiuni dictate de la Bruxelles

Un nou pachet de sancţiuni al Uniunii Europene care urmează să fie aplicate împotriva Rusiei ar putea viza interzicerea exportului a zeci de bunuri de înalte tehnologii, relatează EUobserver, care citează un document întocmit de Irlanda, Polonia şi de ţările baltice. În mod special, este vorba despre smartphone-uri, echipamente radar şi echipamente laser.

De asemenea, autorii iniţiativei ar dori să interzică companiilor din UE să ofere servicii IT clienţilor ruşi şi să nu mai folosească produsele Kaspersky Lab în cadrul UE.

Nu sunt singurele sancţiuni propuse

Alte propuneri includ interzicerea tranzacţiilor cu diamante din Rusia, a importului de bancnote din UE şi SUA în Federaţia Rusă şi vânzarea de bunuri imobiliare către ruşi. Autorii iniţiativei doresc şi interzicerea finanţărilor ruseşti a firmelor de lobby, organizaţiilor neguvernamentale şi think tank-urilor înregistrate în UE.

În plus, este vorba despre eliminarea din spaţiul european a mai multor posturi TV ruseşti şi restricţionarea accesului la site-urile NewsFront, SouthFront, centrul analitic Katehon, Fundaţia pentru Cultură Strategică şi la Agenţia de ştiri Inforos. A existat, de asemenea, o propunere de îngheţare a activelor şi de interzicere a accesului în UE pentru persoanele care ajută Rusia să eludeze sancţiunile.

Cinci ţări UE au propus deconectarea Gazprombank de la SWIFT, în cadrul sancţiunilor viitoare aplicate împotriva Rusiei. La începutul acestei săptămâni, Agenţia Bloomberg a aflat că Irlanda, Polonia şi ţările baltice au propus pentru următorul pachet de sancţiuni europene antiruseşti deconectarea Gazprombank de la SWIFT, limitarea cooperării cu Federaţia Rusă în domeniul energiei nucleare şi extinderea sancţiunilor asupra resurselor energetice. În plus, sancţiunile pot include înăsprirea măsurilor restrictive legate de operaţiunile cu activele cripto, restricţii privind serviciile de asigurări. Vineri, The Financial Times a relatat că au debutata întâlnirile dintre reprezentanţii Comisiei Europene şi oficiali din ţările UE, la care se discută despre următorul pachet de sancţiuni aplicat împotriva Rusiei, scrie Rador.

Rusia, pusă la zid de Japonia. Noi sancțiuni asupra a 21 de organizații rusești

Japonia a adăugat 21 de companii rusești pe lista de sancțiuni și a interzis, de asemenea, exportul de bunuri "legate de arme chimice" în Rusia, potrivit Ministerului de Externe japonez, scrie Interfax.



"În lumina situației internaționale actuale din jurul Ucrainei și pentru ca Japonia să contribuie la eforturile internaționale de realizare a păcii internaționale, (...) și ținând cont de măsurile pe care marile țări au decis să le ia, Cabinetul de Miniștri a aprobat "Interdicția de export" către organizațiile indicate din Federația Rusă", se arată în mesajul publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei.

Potrivit unui comunicat al ministerului, Tokyo a decis să impună o interdicție de export pentru 21 de organizații rusești. În plus, Japonia impune un embargo asupra exportului de "mărfuri și materiale legate de arme chimice în Federația Rusă".



Printre organizațiile incluse în listele de sancțiuni se numără Institutul Central de Cercetare al 46-lea al Ministerului Apărării al Federației Ruse, OJSC Moselectronproekt, NPO Etalon, JSC VO Mashpriborintorg și JSC Energia.

Institutul de fizică teoretică și experimentală A.I. Alikhanov al Centrului Național de Cercetare "Institutul Kurchatov", LLC "Sistemul de licitație automatizat al Ordinului de Apărare a Statului", PJSC Întreprinderea de cercetare și producție Arzamas "Temp-Avia" și altele, au fost, de asemenea, interzise. CITEŞTE MAI MULTE AICI

