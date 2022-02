Rusia va fi supusă unor sancțiuni dure. Anunțul președintelui Biden

Preşedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a anunţat, joi seară, sancţiuni "severe" împotriva Rusiei, acuzându-l pe omologul său rus, Vladimir Putin, că "a ales războiul", astfel că va suporta "consecinţele", scrie Mediafax.

"Putin este agresorul. Putin a ales acest război, iar, acum, el şi ţara sa vor suporta consecinţele", a afirmat Joseph Biden, conform CNN.

Liderul de la Casa Albă a condamnat vehement atacul Rusiei asupra Ucrainei. "Vor exista costuri severe pentru economia Rusiei, atât imediat, cât şi în timp. Am conceput în mod intenţionat aceste sancţiuni pentru a maximiza impactul pe termen lung asupra Rusiei şi pentru a minimiza impactul pentru Statele Unite şi pentru aliaţii noştri. Statele Unite nu fac singure acest lucru", a adăugat liderul de la Casa Albă, precizând că se vor ralia toate ţările din cadrul Uniunii Europene şi din Grupul G7.

Biden NU vrea să discute cu Putin

Joseph Biden a precizat că nu intenţionează să discute cu Vladimir Putin. "Nu am planuri de a mai vorbi cu el. Agresiunea lui Putin împotriva Ucrainei va avea ajunge să coste Rusia scump din punct de vedere economic şi strategic. Putin va fi izolat pe scena internaţională. Opţiunea lui Putin de a lansa un război total nejustificat asupra Ucrainei va lăsa Rusia mai slăbită, iar restul lumii va fi mai puternică", a atras atenţia preşedintele SUA.

Preşedintele SUA a anunţat că va limita capacitatea Rusiei de a efectua tranzacţii în dolari, euro, lire sterline şi yeni, urmând să fie blocată finanţarea armatei ruse şi să fie afectată abilitatea Moscovei de a concura în economia secolului 21. Washingtonul a sancţionat active bancare ruse în valoare de 1.000 de miliarde de dolari. "Blocăm patru grupuri bancare mari. Acest lucru înseamnă că toate activele pe care le deţin în Statele Unite vor fi blocate. Va fi necesar timp şi trebuie să demonstrăm determinare, prin urmare, el ştie ce urmează. Iar cetăţenii ruşi trebuie să ştie ce le-a adus el. Despre acest lucru este vorba. Dar va fi nevoie de timp", a precizat Biden.

Joe Biden: Vladimir Putin vrea reconstituirea URSS

Vladimir Putin "are ambiţii mai mari decât Ucraina. De fapt, vrea să restabilească fosta Uniune Sovietică. Despre acest lucru este vorba. Şi cred că ambiţiile lui intră total în contradicţie cu locul în care a ajuns restul lumii", a subliniat Biden.

Atacul rușilor se desfășoară așa cum a prevăzut SUA

Atacul armatei ruse asupra Ucrainei se desfăşoară în mare parte aşa cum au prevăzut oficiali americani că se va întâmpla, a declarat joi preşedintele american Joe Biden, care a calificat invazia drept "neprovocată", transmite Reuters.



"Săptămâni la rând am avertizat că acest lucru se va întâmpla, iar acum se derulează în mare parte aşa cum am prevăzut noi", a afirmat Biden într-o declaraţie la Casa Albă. Liderul SUA a apreciat că invazia a reprezentat "o încălcare flagrantă a dreptului internaţional" şi că "acesta este un moment periculos pentru Europa".



Preşedintele SUA a avertizat că şeful statului rus, Vladimir Putin, are ambiţii mult mai mari decât Ucraina şi că doreşte să refacă Uniunea Sovietică.

Rusia, un agresor în ochii Occidentului

Biden a reiterat că trupele americane nu se vor implica în luptele din Ucraina, dar "vor apăra teritoriul NATO" dacă va fi nevoie. Totodată, liderul de la Casa Albă a anunţat că autorizează desfăşurarea de forţe americane suplimentare în Germania.



"Forţele noastre armate nu merg în Europa pentru a lupta în Ucraina, ci pentru a-i apăra pe aliaţii noştri din NATO şi a le da asigurări aliaţilor noştri din Est", a subliniat Biden.



Putin este "un agresor" care "a ales războiul" cu Ucraina, iar acum "el şi ţara lui vor suferi consecinţele". "Nu l-am subestimat pe Putin", a transmis Biden, care a anunţat sancţiuni economice şi restricţii la exporturile către Rusia. Totodată, Biden a spus că nu intenţionează să discute cu Putin, despre care a spus că va deveni "un paria pe scena internaţională".

Președintele Klaus Iohannis a făcut primele declarații, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării

„Astăzi, la eforturile comunității internaționale pentru menținerea păcii și dialog, Rusia a răspuns cu rachete care lovesc orașele și obiectivele militare ucrainene. Federația Rusă a ales forța tancurilor. Rusia e agresorul, nu victima. România condamnă ferm atacul împotriva Ucrainei.

Niciodată nu este, însă, prea târziu ca vocea rațiunii să învingă. Singura soluție de a depăși cu bine această criză, e cea diplomatic. Dragi români, știu că sunteți îngrijorați, dar vă asigur că niciun român nu trebuie să se teamă pentru siguranța sa și a familiei sale. România beneficiază de cele mai ample garanții de securitate.

România nu va fi atrasă în conflictul militar din Ucraina și voi lua toate măsurile care se impun pentru ca securitatea și siguranța cetățenilor români să nu fie afectate.

România este pregătit să facă față oricăror consecințe economice pe care le-ar putea genera un eventual conflict. Suntem în contact cu partenerii noștri pentru a oferi cele mai bune soluții. În acest context, se impune consolidarea consistentă a Flancului Estic. Suntem uniți, suntem fără teamă și rămânem neclintiți, împreună, în fața unui agresor care amenință pacea întregii planete“, a spus președintele Klaus Iohannis. (Citește mai mult AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News