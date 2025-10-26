€ 5.0835
Data publicării: 21:58 26 Oct 2025

Rusia spune că există "tentative" de sabotare a dialogului "constructiv" cu SUA
Autor: Florin Răvdan

Donald Trump și Vladimir Putin Colaj DCNews/Iulia Horovei. Sursa foto: Agerpres/Freepik
 

 Rusia a denunţat duminică 'tentative' de sabotare a dialogului său 'constructiv' cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului în Ucraina, la câteva zile după amânarea sine die a unui proiect de...

 Rusia a denunţat duminică 'tentative' de sabotare a dialogului său 'constructiv' cu Statele Unite în vederea unei reglementări a conflictului în Ucraina, la câteva zile după amânarea sine die a unui proiect de întâlnire între preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump, transmite AFP.

'Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog între Rusia şi Statele Unite', a declarat într-un mesaj video Kirill Dmitriev, emisar al Kremlinului pe probleme economice, care desfăşoară de vineri o suită de întâlniri cu responsabili ai guvernului american la Washington.

'Noi suntem dispuşi la un dialog constructiv şi la o comunicare clară a poziţiei Rusiei în mai multe chestiuni', a subliniat Dmitriev.

'Rusia doreşte o reglementare paşnică' în Ucraina, a spus emisarul, afirmând că 'respectarea' intereselor ruse şi 'eradicarea cauzelor profunde ale crizei ucrainene' ar trebui să servească drept bază pentru 'soluţii juste'.

La rândul său, într-un interviu acordat canalului ungar de Youtube Ultrahang, ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat că Washingtonul nu a propus 'nicio nouă reuniune sau conversaţie' între şefii celor două diplomaţii după discuţia lor telefonică de luni.

'Şi nu am abordat subiectul de atunci întrucât întreaga iniţiativă revenea Statelor Unite. Noi am fi pregătiţi să avansăm dacă americanii s-ar simţi confortabil cu ei înşişi', a spus Lavrov, vorbind în limba engleză.

Întrebat despre mult-discutatul summit Trump-Putin, amânat sine die, Lavrov a răspuns: 'Aceasta depinde de cei care au lansat procesul'.

Totuşi, Kirill Dmitriev s-a întâlnit vineri, sâmbătă şi duminică cu responsabili ai guvernului american, precum şi, potrivit lui, cu 'reprezentanţi ai comunităţii americane care doresc un dialog pozitiv cu Rusia', printre care se remarcă Anna Paulina Luna, membră a Camerei Reprezentanţilor din partea statului Florida.

'O voce puternică pentru un dialog şi pace', Anna Paulina Luna va organiza o reuniune între parlamentari americani şi ruşi pentru 'încurajarea unui dialog parlamentar', a scris Dmitriev pe X după întrevederea cu ea, scrie Agerpres.

