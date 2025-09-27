€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 15:05 27 Sep 2025

Rusia revendică ocuparea a trei sate în estul Ucrainei
Autor: Doinița Manic

narciz-balasoiu-putin-rusia_78788500 Foto: Agerpres
 

Rusia susține că a ocupat trei sate noi în estul Ucrainei.

Rusia a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru capturarea a trei sate din estul Ucrainei, unde forţele Moscovei au avansat, relatează Agerpres, citând AFP.

Armata rusă a anunţat într-un comunicat că a capturat localităţile Derilove şi Maiske din regiunea Doneţk, precum şi Stepove din regiunea Dnipropetrovsk. Conform Ministerului rus al Apărării, Moscova a capturat aproximativ 0,8% din suprafaţa totală a Ucrainei de la începutul anului.

Ucraina anunță că un om a murit, iar 12 au fost răniți, într-un nou atac aerian rusesc



Între timp, Ucraina a anunţat că o persoană a fost ucisă şi alte 12 rănite într-un atac aerian rusesc din cursul nopţii în regiunea Herson din sud-estul ţării, adăugând că un alt atac a avariat căi ferate din regiunea vecină Odesa.

Moscova susține că o rafinărie de petrol din regiunea rusă Ciuvaşia şi-a suspendat operaţiunile după un atac cu drone ucrainene în spatele liniei frontului.

Ca răspuns la atacuri, Ucraina vizează în mod regulat industriile militare şi complexurile energetice ruseşti, inclusiv rafinăriile de petrol.

Precizăm că până acum încercările diplomatice de a pune capăt conflictului, care se apropie acum de al patrulea an, au eşuat. Preşedintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea reuşi să-şi recupereze întreg teritoriul de la Rusia, care şi-a afirmat hotărârea de a continua ofensiva.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ucraina
sate
capturare
razboi ucraina
rusia
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Meghan Markle „dă ordine” pe fondul „tensiunilor” legate de cel mai recent plan al Prințului Harry pentru Regatul Unit
Publicat acum 3 minute
Trump ar fi "deschis" ca Ucraina să folosească armele cu rază lungă pentru atacuri în adâncimea Rusiei
Publicat acum 17 minute
Cum descurajează masiv Italia fumatul. Pentru minori e imposibil să cumpere. Și pentru străini e greu
Publicat acum 44 minute
Cea mai mare bază militară din Danemarca a fost survolată de drone neidentificate
Publicat acum 54 minute
Rusia revendică ocuparea a trei sate în estul Ucrainei
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 18 ore si 27 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat acum 22 ore si 40 minute
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat acum 17 ore si 5 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close