Rusia a intrat în „faza zero” a pregătirilor pentru un posibil conflict cu NATO

Această etapă are ca obiectiv influențarea opiniei publice din Occident, prin amplificarea sentimentelor de teamă și nemulțumire, astfel încât populația să devină mai vulnerabilă în fața unor viitoare presiuni.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) avertizează că Rusia a intensificat, în ultimii ani, provocările împotriva statelor membre NATO. Printre metodele folosite se numără atacurile de sabotaj, operațiunile secrete, războiul electronic, bruiajul GPS și chiar incendieri.

Rusia vrea astfel să insufle Europei mai mult decât un sentiment de frică. Incursiunile cu drone și avioane rusești sunt gândite astfel încât să genereze panică în rândul populației europene.

În ultimele săptămâni, rușii au intensificat aceste atacuri, inclusiv drone și avioane de vânătoare intrând în spațiul aerian NATO. Experții ISW susțin că acestea fac parte din „Faza 0”.

O parte a planului este ca Occidentul să înceteze să sprijine Ucraina și să își consolideze propria apărare de teama atacurilor rusești, spun analiștii, adăugând că Rusia vrea să-și provoace adversarii să ia decizii care, în cele din urmă, vor aduce beneficii Moscovei.

Un alt semn că rușii se pregătesc de război este restructurarea armatei

O sursă apropiată Kremlinului a declarat că președintele rus Vladimir Putin intenționează să creeze o rezervă strategică.

Experții au interpretat acest lucru ca un semn că Putin nu este interesat de o victorie pe termen scurt și, prin urmare, nici de oprirea războiului din Ucraina, și adoptă o abordare pe termen lung a conflictului cu Occidentul.

De asemenea, pozițiile publice ale Serviciului Rus de Informații Externe (SVR) au un rol important, întrucât comunicatele sale avertizează adesea asupra unor operațiuni care, ulterior, se dovedesc a fi efectuate de entități care au legături cu Rusia.

Cel mai recent exemplu este avertizarea SVR de luni că Marea Britanie, împreună cu rușii pro-ucraineni, plănuiește un atac asupra unei nave a marinei ucrainene sau asupra unei nave civile într-un port european.

SVR susține că sabotorii ar acuza apoi Rusia. Mai mult, se spune că Marea Britanie intenționează să folosească tehnologie chineză în cadrul operațiunii, astfel încât să poată acuza chinezii că sprijină Rusia în lupta împotriva Ucrainei.

Analiștii ISW spun că au existat recent o serie de afirmații similare, inclusiv atacuri asupra Poloniei, Moldovei și Serbiei. Experții ISW consideră că rușii au lansat un război psihologic care vizează propria populație pentru a „justifica o posibilă viitoare agresiune rusă împotriva NATO și a obține sprijin public pentru aceasta”.

Oficialii europeni continuă să raporteze observări de drone în spațiul aerian european. Oficialii norvegieni au raportat o posibilă observare a unor drone neidentificate deasupra Aeroportului Internațional Gardermoen din Oslo, Norvegia, în noaptea de 5 spre 6 octombrie, notează DEFENSEROMANIA.