Rusia a atacat Odessa. Ministerul apărării de la Kiev a numit atacul "o încercare jalnică" - FOTO

Autorităţile din regiunea ucraineană Odesa au anunţat luni că Rusia a lansat noi atacuri, cu 19 drone şi 14 rachete, care au rănit o femeie şi au avariat instalaţii portuare.



Guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, a precizat pe Telegram că ruşii au folosit "drone ofensive şi două tipuri de rachete", dintre care mai multe şi-au atins ţintele. El a adăugat că femeia este civilă, a fost rănită de unda de şoc a unei explozii şi de şrapnele iar ulterior spitalizată.



Armata ucraineană a adăugat la aceste informaţii alte detalii. Forţele ruse au folosit drone iraniene Shahed, două rachete hipersonice Oniks şi 12 rachete Kalibr şi au mobilizat un submarin. Apărarea antiaeriană a Ucrainei a reuşit să doboare toate dronele şi 11 din rachetele Kalibr. Staţiunea balneară Odesa a suferit însă distrugeri "importante", iar într-un hotel s-a declanşat un incendiu care a fost stins rapid. Rachetele Oniks au distrus silozuri de cereale, fără a face victime, au mai arătat forţele armate ucrainene. Depozite şi firme din suburbiile Odesei au fost avariate de fragmentele căzute.



Ministrul economiei, Iulia Sviridenko, a scris în reţeaua X că atacul de la Odesa a produs "daune semnificative" în portul maritim. Kiper a precizat că în silozurile lovite se găseau aproape 1000 de tone de cereale.

Another massive attack on #Odesa! Russia fired drones and missiles at the port infrastructure. The attack resulted in the destruction of grain storage facilities and significant damage to the seaport. Russia's aggressive terror must be stopped once and for all.



