Rosstat se așteaptă ca populația Rusiei să scadă cu 400.000 de oameni pe an

Rosstat a publicat vineri seara o nouă prognoză demografică pentru Federația Rusă până la sfârșitul anului 2045, calculată ținând cont de rezultatele recensământului populației din întreaga Rusie, care a fost efectuat în octombrie - noiembrie 2021, scrie Interfax.



La 1 ianuarie 2023, în Rusia trăiau 146,45 milioane de oameni. Până la 1 ianuarie 2046, conform Rosstat, populația țării va scădea la 138,77 milioane de oameni.



Rosstat notează că prognoza demografică a fost realizată fără a lua în considerare populația care trăiește în patru noi regiuni ale Rusiei, adică acele regiuni din Ucraina pe care Moscova le-a anexat în mod ilegal.

Populația din Federația Rusă va scădea cu peste 400 de mii de oameni pe an

Conform prognozei Rosstat, populația din Federația Rusă în 2024-2032 va scădea cu peste 400 de mii de oameni pe an. Inclusiv scăderea naturală a populației în acești ani va depăși 600 de mii de oameni pe an, iar în unii ani chiar 700 de mii de oameni, creșterea migrației pe parcursul perioadei de prognoză este stabilită în intervalul de 210-230 mii de persoane pe an.



Începând din 2033, conform prognozei Rosstat, populația Rusiei va scădea cu un ritm de sub 400 de mii de oameni pe an (din cauza încetinirii scăderii naturale a populației), în 2042-2045 - cu mai puțin de 200 de mii de oameni pe an.

Totodată, potrivit Rosstat, populația Federației Ruse va scădea la mai puțin de 145 de milioane de oameni în 2026, la mai puțin de 143 de milioane de oameni în 2030 și la mai puțin de 140 de milioane de oameni în 2039.



Speranța de viață, conform Rosstat, va fi de 73,1 ani în 2023 (valoarea publicată anterior pentru 2022 a fost de 72,7 ani). În 2045, speranța de viață va crește la 79,8 ani. În același timp, speranța de viață pentru femei va fi de 83,2 ani în 2045, iar pentru bărbați - 75,9 ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News