Romașcanu îl compară pe Constantin Toma cu Nicușor Dan: E motor-cultural. În patru ani de mandat, a scos cărți cât nu a scos o editură bună

Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, l-a dat exemplu, într-un interviu de la DC News, pe primarul orașului Buzău, Constantin Toma:

„Din păcate, constat cu oarecare tristețe că domnul Nicușor Dan nu vede cultura ca o prioritate, ea având, pe lângă faptul că face bine la suflet, și o componentă importantă în veniturile primăriei la sfârșitul ciclului economic. Nu văd de ce să nu o faci...

Eu vin cu exemplul primarului Toma, de la Buzău (n.r. Constantin Toma), care este motor-cultural. În 4 ani de mandat, a scos cărți cât nu a scos o editură bună. Face tot felul de evenimente. Organizează citiri împreună cu elevii. Lucruri frumoase! De ce să nu le faci, mai ales că dânsul (n.r. Nicușor Dan) vine dintr-o zonă ...?!“, a spus Lucian Romașcanu.

Bogdan Chirieac a intervenit: „O zonă ONG-istă, aplecată către cultură... .“

Lucian Romașcanu „S-a îndreptat! A fost aplecat, dar acum ...“

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Redeschiderea instituțiilor de cultură. Romașcanu, înțelegere cu Rafila: Valul nu mai poate fi repornit

Romașcanu, cel mai ambițios plan din programul de guvernare: Să-l găsească pe Nicușor Dan!

Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, invitat fiind la DC News, a spus că nu reușește să dea de Nicușor Dan.

"Acum încerc să fac un parteneriat cu Primăria Capitalei și nu reușesc să dau de Nicușor Dan... sper să îl facem până la urmă pentru că sunt instituții din subordinea lui care au nevoie de expertiza Ministerului Culturii și reciproc și aș vrea să merg înainte cu lucrurile astea. Nu putem neglijea ceea ce se întâmplă în Capitală. Au o grămadă de teatre. L-am găsit pe Nișor Dan o singură dată, măcar o dată pe trimestru să dau de el", a declarat Lucian Romașcanu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ministrul Romaşcanu: Îmi venea să ies să îmi pun ștreangul când am văzut

Lucain Romașcanu, despre aportul adus în minister

„Din punct de vedere profesional, oamenii trebuie să-și facă treaba, pentru că de acolo își iau salariile. Eu am lucrat foarte mult în privat și de foarte puțină vreme la stat, dar funcționează zicătoarea valabilă la privat: Viteza echipei este viteza liderului. Dacă managerul / liderul vrea să facă, va face, independent de toate frânele care se pun și pe care le găsești în toate instituțiile de stat, inclusiv în ministere.“, a spus ministrul Culturii.

„Să știți că eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar numai pentru mediul privat. La stat, nu. Intri într-o mlaștină“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Vă spun cu mare sinceritate că am avut, la primul meu mandat la Ministerul Culturii, o discuție cu toți șefii de departament. Cred că eu am fost singurul sau printre puținii miniștri care nu am venit cu consilieri care să dubleze funcțiile din minister. Până acum, de exemplu, la Direcția de Patrimoniu venea și un consilier care să-l învețe pe omul de la Patrimoniu ce să facă, șamd (...)“ (citește continuarea AICI).

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Probleme în coaliție? Romașcanu: Ciolacu e om responsabil. Nu cred că face o mișcare de acest gen

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News