Romaşcanu, despre respingerea lui Nicu Covaci la examenul UCMR: E clar că e ceva putred

"Am aflat şi eu, cu surpriză amară, că Nicu Covaci nu a luat 'examenul' pentru a fi membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Examenul de câteva zeci de minute s-a presupus a înlocui 60 de ani de examene trecute cu imens succes în faţa publicului. Cred că undeva ceva e profund greşit cu acest UCMR... Nu am competenţa să judec principiile statutare ale Uniunii, sunt convins că membrii săi sunt eminenţi reprezentanţi ai breslei. Dar pare că normele în baza cărora funcţionează au rămas undeva, în urmă", afirmă Romaşcanu într-o postare pe Facebook.

"Cred că e momentul ca Legea asociaţiilor şi fundaţiilor (OG26/ 2000) să fie adusă în mileniul actual"

Ministrul consideră că "o asemenea organizaţie ar trebui să fie ea cea care invită marile nume să i se alăture, nu să supună umilinţei unui examen oameni care şi-au asigurat, deja, locul în istoria breslei respective" şi pledează pentru aducerea "în mileniul trei" a legii asociaţiilor şi fundaţiilor. "Nicu Covaci picat la examen, Nicu Alifantis refuzând politicos să 'facă cerere' ca să intre în UCMR (tot cu examen...) spunând ironic-amar că nu îndeplineşte condiţiile cerute, Gheorghe Zamfir primit prin 2000 după nenumărate demersuri etc, etc. E clar că e ceva putred... Acum vorbim de UCMR, dar sunt exemple la fel de greu de explicat şi în alte uniuni de creatori. Cred că e momentul ca legea asociaţiilor şi fundaţiilor (OG26/ 2000) şi alte norme incidente domeniului să fie reanalizate cu atenţie de Ministerul Culturii şi de cei implicaţi şi să fie aduse în mileniul actual", a mai transmis Lucian Romaşcanu.



În urma examenului de admitere în UCMR, Nicu Covaci a obţinut nota 7,60, ceea ce îl plasează sub nota de promovare (8,00), conform Regulamentului privitor la admiterea în această uniune de creaţie.

