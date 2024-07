Românii care se vor trezi cu facturi mai mari la energie. Sebastian Burduja anunță când se va renunța la plafonarea „otova”

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, spune că până la 1 aprilie 2025 va exista o definiţie a consumatorului vulnerabil în sectorul energetic, iar statul va renunța la plafonarea „otova”. Astfel, un proprietar care are un apartament gol și un consum sub 100 de kWh nu va mai avea parte de același sprijin de la stat ca și o familie cu mai mulți copii care încearcă să facă economie pentru a se încadra în consumul de maxim 100 de kWh pe lună.

„Până în 1 aprilie 2025 vom avea o definiţie a consumatorului vulnerabil în sectorul energetic, astfel încât măsurile de sprijin, aceste subvenţii pe care statul le-a acordat să nu se aplice otova indiferent de nivelul de venitul al familiei, ci numai în funcţie de nivelul de consum, aşa cum a fost până acum.

Deci am pornit lucrul cu Ministerul Muncii, cu ANAF-ul, cu INS-ul, cu Ministerul de Finanţe, astfel încât până în aprilie anul viitor să putem avea această măsură pregătită, pentru că în situaţia actuală, un apartament gol din Primăverii, unde consumul este sub 100 de kWh, beneficiază de acelaşi sprijin din partea statului precum apartamentul unei familii cu, poate, trei copii, care are salariu minim pe economie şi face economie la energie electrică, astfel încât să se încadreze în consum de 100 de kWh pe lună”, a declarat Sebastian Burduja la Antena 3 CNN.

Sebastian Burduja: Să nu aibă cineva impresia că atunci când preţul din piaţă creşte se îmbogăţesc furnizorii

Totodată, Sebastian Burduja a spus că distribuitorii trebuie să investească banii nerambursabili în reţea. În plus acesta a explicat că schema de plafonare este alimentată din impozitele aplicate pe veniturile şi profiturile mai mari pe care le fac companiile din sectorul energetic, nu din buzunarul românilor.

„Cred că distribuitorii ar fi trebuit să vă spună că pe parcursul ultimului an noi am atras 1,1 miliarde de euro bani nerambursabil, bani gratis pe care i-am pus la dispoziţia lor şi pe care sunt datori să-i investească în reţea. Plus ceea ce dânşii investesc din resursele proprii.

În acelaşi timp, să nu aibă cineva impresia că atunci când preţul din piaţă creşte se îmbogăţesc furnizorii. Ei au o marjă reglementată prin lege şi fixă.

Deci schema în sine de compensare plafonară este alimentată din impozitele aplicate pe veniturile şi profiturile mai mari pe care le fac companiile din sectorul energetic şi nu din buzunarul cetăţenilor”, a mai spus Burduja.

