România și Bulgaria, luptă inutilă pentru plăcinta dobrogeană. Nu o găsești nicăieri pe coasta Mării Negre

„Apropo de gastronomie și așa mai departe, ne-am bătut cu bulgarii pentru originea plăcintei dobrogene, pentru eticheta de produs aparținând patrimoniului UNESCO. Vreau să spun că pe unde am umblat în județele Constanța și Tulcea, în Dobrogea în general, n-am văzut o plăcintă dobrogeană. Am văzut numai cheesecake.

Nici la plăcintării, nici la covrigării, nici la hotelul de 4-5 stele. Și în Bulgaria la fel, cu o mică excepție când au avut la un hotel ceva asemănător. S-a dat numai acolo. În rest, pe unde am fost n-am văzut plăcintă dobrogeană – nici la unii, nici la alții. Țin să spun că poate e o viziune de tunel pentru că poate n-am călătorit prea mult”, a transmis Val Vâlcu, la DC News.

„În schimb în Bulgaria am găsit cafea la nisip. Era unul într-o curte, își amenajase o chestie din asta, și ți-o dădea frumos cu cutiuța cu zahăr, cu cheseaua cu dulceață. În fine, nu era extraordinară, parcă vezi că o pusese dintr-un termos.

Și la Hanu’ lu Manuc din București ghici ce găsești. Cafea la nisip și plăcinte? Nu! Espresso și ceafă de porc”, a conchis jurnalistul.

Singurul oraș care nu produce salam de Sibiu e Sibiul

„E cum e chestia cu salamul de Sibiu. Singurul oraș care nu îl produce e Sibiul”, a remarcat Alfred Bulai.

„În Răzoare era un restaurant care se numea Golden Blitz. Deci numele era Golden Blitz și scria restaurant cu specific românesc. Noi nu știm să valorificăm turistic partea culinară. Bucătăria românească e furată de la turci, dar măcar am furat din primele trei bucătării ale lumii. Nu mai zic că, specific mentalității noastre, le-am și îmbunătățit. Nu am putut să păstrăm rețeta exactă pentru că nu aveam toate ingredientele și am pus și alte lucruri, de exemplu am pus porc la sarmale și parcă sunt mai bune cu porc. Practic, mâncărurile sunt chiar inovații...”, a comentat sociologul.

