Scenariul unui cutremur de 7,3 pe Richter, în România, cu epicentrul în Vrancea. Raed Arafat, primele informații

Autoritățile din România au desfășurat, în perioada 21-25 iunie, exercițiul național „Seism 2025”, un amplu test de pregătire pentru gestionarea unui cutremur major. Scenariul a presupus un seism de 7,3 grade pe scara Richter, cu epicentrul în zona Vrancea, afectând grav Bucureștiul și județele Călărași și Ialomița. La exercițiu au participat peste 2.100 de persoane din diverse instituții, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătății, precum și organizații nonguvernamentale și observatori internaționali din 12 țări.

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a subliniat că exercițiile au evidențiat necesitatea unor modificări legislative pentru a reduce birocrația în situații de urgență și pentru a îmbunătăți procedurile existente.

„Acest exercițiu a fost unul mult mai mare decât cel din 2018. Am avut, acum, peste 2.100 de participanți din toate sectoarele: vorbim despre Ministerul Afacerilor Interne, în special IGSU și Inspectoratul General de Aviație, dar și Poliția, Jandarmeria, Direcția Generală de Protecție Internă, pe partea de Hybrid și Cyber Security, împreună și cu alți colegi din Ministerul Apărării, din ONG-uri, din societatea civilă, din Ministerul Sănătății.

Foarte multe entități au participat ca să testăm mai multe paliere: de conducere și coordonare a intervenției și partea de intervenție și pregătire în diferite situații. Și aici am ales un cutremur care nu afectează doar Bucureștiul, ci și județele Călărași și Ialomița în mod grav”, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, la Antena3CNN.

ConvEx-3, testarea reacției în cazul unui incident nuclear major

În paralel, s-a desfășurat exercițiul ConvEx-3, sub egida Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), pentru a testa reacția autorităților în cazul unui incident nuclear major. Evenimentul a simulat un accident nuclear major la Centrala Nucleară de la Cernavodă.

„Se adaugă, în ultimele două zile și jumătate, exercițiul ConvEX-3, care este exercițiul AIEA, care testează o problemă la centrala nucleară. Acest lucru a însemnat criză în criză. Noi, prin acest mod, am testat toate mecanismele noastre posibile. Am avut sprijin din partea mai multor țări care au venit cu echipe, respectiv șase. 12 țări au avut observatori și evaluatori. Din Norvegia, am avut comandantul Apărării Civile, care a fost cu mine de la primul minut la ultimul minut din exercițiu.

Am avut reprezentanți și din Marea Britanie, Franța, Germania, SUA, de la Comisia Europeană, de la NATO. Așteptăm de la toți feedback, pentru a crea un raport care include foarte multe concluzii și lecții identificate.

Ca să devină lecții învățate, va trebui să facem mai multe modificări: la legislație, iar domnul ministru Predoiu, când a fost premier interimar, de la prima ședință a sesizat că unele lucruri trebuie modificate din punct de vedere al legislației, astfel încât să reducem complet birocrația în momentele de situații de urgență și trebuie să luăm decizii rapide, e nevoie de modificări legislative; trebuie să adaptăm și să îmbunătățim unele proceduri pe care le avem, pe partea de radiologic și nuclear, pe partea de accidente colective, care au fost depistate de noi în perioada exercițiului.

Exercițiul a fost foarte reușit, pentru că ne-a arătat foarte multe aspecte pe care trebuie să le colectăm. Nu a fost o demonstrație de forță, nu a fost o chestiune care să se încheie cu laude, ci un lucru care să ne ajute să depistăm unde trebuie să lucrăm mai mult și unde trebuie să îmbunătățim lucrurile mai mult. Din acest punct de vedere, exercițiul a fost foarte reușit”, a mai punctat Raed Arafat.

