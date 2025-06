România a marcat Ziua Națională la Expo 2025 Osaka

Evenimentul a debutat cu o ceremonie ceaiului, organizată în onoarea membrilor delegației oficiale române. Acest moment, cu profunde conotații culturale, a avut drept scop consolidarea legăturilor culturale dintre România și Japonia, și a evidențiat deschiderea și respectul mutual față de valorile fiecărei civilizații.

Ceremonia oficială, deschisă de președintele Senatului Mircea Abrudean și de Masakai Ogushi, ministrul adjunct al economiei, comerțului și industriei din Japonia, a debutat cu arborarea drapelurilor naționale și intonarea imnurilor, momentul fiind urmat de intervențiile celor doi oficiali, care au subliniat strânsele relații româno-nipone, precum și voința reciprocă de aprofundare a cooperării în domeniile de interes comun: economie și comerț, inovație, cultură, educație, turism, evidențiind astfel anumite obiective ale Parteneriatului Strategic.

Invitații s-au bucurat de un moment artistic susținut de Orchestra Filarmonicii George Enescu, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, unul dintre cei mai talentaţi dirijori români contemporani.

În continuarea programului, delegația oficială a vizitat Pavilioanele Japoniei, României, Republicii Moldova, Uniunii Europene și Ucrainei. Cu acest prilej, comisarul general al Secțiunii Române Ferdinand Nagy a prezentat Pavilionul României, conceput ca o cutie magică din lemn, menită

să ofere o experiență artistică și senzorială ce transpune vizitatorul în universul românesc, îmbinând elemente de tradiție, meșteșug și inovație contemporană.

Integrat în secțiunea „Saving Lives” și construit în jurul conceptului „Romania, The Land of Tomorrow”, Pavilionul reprezintă un spațiu în care tradiția se împletește cu inovația și tehnologia, vizitatorii fiind invitați să descopere modul în care știința și valorificarea patrimoniului cultural românesc contribuie la conturarea unui viitor mai sigur și sustenabil. În cadrul vizitei, Chefii restaurantului românesc Haru, Andra Grosu și Liliana Donici, au realizat o expoziție culinară specială, punând în valoare o selecție de rețete tradiționale reinterpretate. Evenimentul a oferit participanților o incursiune în tradiția gastronomică românească.



Seara s-a încheiat cu un concert extraordinar susținut de Orchestra Filarmonicii George Enescu. Programul a cuprins lucrări de George Enescu, György Ligeti, Ciprian Porumbescu, Grigoraș Dinicu,Theodor Rogalski, Antonín Dvořák, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Georges Bizet.



România participă în cadrul Expo 20205 Osaka cu un pavilion național construit în jurul temei arhitecturale ”Romanian Magic Box” și dezvoltat sub tema expozițională „Romania, Land of Tomorrow”. Spațiul expozițional destinat României se află în zona alocată sub-temei „Saving Lives”, are o suprafață la sol de cca. 900 mp. și este situat în vecinătatea Pavilioanelor Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatului Ţărilor de Jos și Poloniei.

Expoziția Mondială Osaka 2025, Kansai, Japonia, organizată în perioada 13 aprilie - 13 octombrie 2025, adună peste 160 de participanți internaționali și are ca temă „Designing Future Society for Our Lives”, care se bazează pe ideea de colaborare internațională și implicare colectivă pentru

identificarea soluțiilor la provocările actuale ale umanității. În cele trei luni de la deschiderea Expoziției, Pavilionul a primit vizita a peste 300.000 de vizitatori.





